O femeie din Călăraşi „cultiva” cannabis în propria locuinţă

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Călărași şi procurorii D.I.I.C.O.T., cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, au ridicat peste 140 de plante și 1,938 kg. de cannabis, în urma unei percheziții domiciliare. Femeia care le deținea se numeşte Szabo Iulia Doina şi a fost reținută.

Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Călăraşi, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – B.T. Călăraşi cercetează o femeie, din Călărași, bănuită de trafic de droguri de risc.

La data de 10 aprilie a.c., la locuinţa inculpatei Szabo Iulia Doina, situată în municipiul Călăraşi, a fost efectuată o percheziţie domiciliară, cu sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Călărași, fiind ridicate 1.938 kg. de cannabis și 144 plante de cannabis.

De asemenea, au fost ridicate sisteme de întreţinere a culturii indoor de cannabis (instalaţii de iluminat, de reflectare a luminii, de ermetizare şi de încălzire), îngrăşăminte şi alte substanţe utile dezvoltării acesteia.

Cea în cauză a fost reţinută pentru 24 de ore, fiind încarcerată în Centrul de Reţinere şi Arestare Prevenivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi, urmând să fie prezentată Tribunalului Călăraşi, cu propunere de arestare preventivă.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.