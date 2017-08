O nouă rundă de discuţii privind construirea podului pe Dunăre

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La finele săptămânii trecute, la invitația primarului municipiului Călărași, Daniel Ștefan Drăgulin, a avut loc o întâlnire de lucru privind construcția podului Călărași – Silistra. La eveniment au participat consulul onorific al Republicii Bulgaria la Ploiești, Excelenţa Sa Rosen Rusev, primarul orașului Silistra, Julyan Naydenov, viceprimarul orașului Silistra și alți trei specialiști din cadrul acleiasi instituții. La întrunire au mai fost prezenţi directorul general al S.C. Saint Gobain Glass România, Norbert Tescher, însoțit de consultantul acestei firme, Duiliu Zamfirescu. Alături de primarul municipiului Călărași au fost și cei doi viceprimari, Viorel Ivanciu şi Dragoș Coman, administratorul public al municipiului, Valentin Deculescu, secretarul municipiului, Mărgărit Sîrbu, şi directori executivi Luminița Trifu și Marian Gheorghe.

S-au adus în discuție etapele ce s-au desfășurat până acum, precum și pașii ce ar trebui făcuți, în perioada următoare, de ambele părți pentru realizarea investiției reprezentată de construirea unui pod peste fluviul Dunărea, în regiunea Silistra – Călăraşi. Cele două administrații își vor reuni eforturile, implicând toți factorii atât decizionali, cât și de susținere, în scopul definirii unei strategii de abordare cât mai eficientă a acestei probleme și de punere în aplicare a acesteia cât mai curând posibil.

