O nouă serie de studenţi, la ADR Sud Muntenia pe perioada vacanţei

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

ADR Sud Muntenia a reluat programul destinat exclusiv studenților, care doresc să-și petreacă vacanța de vară într-un mod activ, într-un mediu de lucru performant, alături de angajaţii acestei instituţii, prin familiarizarea cu programele finanţate de Uniunea Europeană. În urma procesului de selecție și recrutare, cinci studenţi au încheiat contracte de muncă, pe perioadă determinată, până la finalizarea vacanţei de vară. Despre programul destinat exclusiv studenților, direcorul ADR Sud Muntenia, dr ing. Liviu Mușat, a declarat următoarele: „În vara aceasta, porţile Agenţiei noastre se deschid iar pentru studenţii din regiunea de dezvoltare Sud Muntenia. În plus, oferim posibilitatea încheierii unor contracte de muncă full time la terminarea studiilor, iar acest lucru poate constitui un aport la efortul de a păstra în regiune persoane calificate. De fiecare dată când am făcut-o, a fost benefic pentru organizaţia noastră (patru foşti studenţi fiindu-ne azi colegi, unii chiar cu poziţii importante) şi, sperăm, pentru toţi tinerii participanţi!”. Tinerii vor lucra pe bază de contract individual de muncă, pe durată determinată, urmând a câștiga o experiență profesională importantă într-una dintre cele mai moderne instituţii din regiunea Sud Muntenia. Aceştia se vor bucura de toate drepturile salariale ale unui angajat al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. Reamintim că ADR Sud Muntenia organizează selecţii pentru angajarea studenţilor pe perioada vacanţei de vară încă din anul 2008. Acest program, destinat studenţilor, a ajuns deja la al șaptelea an de desfăşurare, prin această iniţiativă, ADR Sud Muntenia dorind să ofere avantajul familiarizării studenţilor cu programele finanţate de Uniunea Europeană şi cu un mediu de lucru performant. De asemenea, prin acest program, Agenția își propune să contribuie la dezvoltarea profesională ulterioară a studenţilor. În plus, reamintim că angajarea pe perioada vacanței de vară oferă tinerilor oportunitatea încheierii unor contracte de muncă pe durată nedeterminată la terminarea studiilor superioare.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Comments

comments