O tânără din Budeşti a găsit profanat mormântul mamei sale

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Zilele trecute, o tânără din oraşul Budeşti a mers la mormântul mamei sale pentru a-i aprinde o lumânare şi a rămas pur şi simplu îngrozită de ceea ce a văzut acolo. Cavoul era spart, iar cadavrul mamei sale era scos din sicriu. Hoţii au furat banii din sicriu şi din hainele defunctei, lăsaţi acolo în urmă cu trei luni de cei care au condus-o pe femeie pe ultimul drum. De asemenea, membrii familiei cred că este vorba de o răzbunare, având în vedere faptul că hoţii nu s-au atins şi de bijuterii. Fata defunctei este în stare de şoc şi nu-şi poate imagina cine a fost în stare de aşa ceva. “Aici nu suntem în siguranţă nici vii, nici morţi. Ajungi la cimitir cu dorinţa de a prinde o lumânare mamei tale şi vrei să aeriseşti cavoul şi constaţi că trupul este scos în afara lui. Este creat un precedent al profanării de morminte, întrucât în ultima perioadă, însemnând aproximativ o lună şi jumătate, s-au distrus cruci în cimitirul vechi, dar şi alte obiecte aparţinând cavourilor. Se fură flori şi se comercializează în Bucureşti. Noi nu beneficiem de sistem de iluminare a cimitirului şi nu nu avem paznic”, a spus fiica femeii decedate în urmă cu trei luni, reporterilor din cadrul unei televiziuni naţionale. Poliţiştii au făcut cercetări la faţa locului şi au deschis o anchetă, iar familia defunctei speră ca indivizii să fie cât mai repede identificaţi şi traşi la răspundere. “Cavoul a fost spart la picioare şi mama a fost trasă de picioare. Profanatorii au ales să spargă sicriul şi să fugă cu doar cu banii. Nu ştiu de ce au luat banii şi bijuteriile au rămas”, a spus fiul defunctei, întrebându-se dacă nu cumva la mijloc este vorba de o răzbunare, având în vedere că tatăl lor va candida la Primăria Oraşului Budeşti.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.