“Olteniţa în mişcare”, proiect educaţional adresat elevilor

În aceste zile, Fundația PRAIS a lansat o nouă inițiativă: „Oltenița în mișcare!”, un proiect educațional extracurricular adresat elevilor din clasele pregătitoare și I – IV din municipiul cu același nume. Obiectivul principal al acestui proiect este promovarea activităților fizice în rândul elevilor din Oltenița, prin alergare ușoară timp de zece minute zilnic.

În parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Călărași, echipa Fundației PRAIS își propune ca, alături de cadrele didactice, să informeze familiile elevilor cu privire la beneficiile activităţilor fizice zilnice și a sportului, care pot conduce la prevenirea obezității, la îmbunătățirea concentrării la cursuri și la o stare de bine generală a copiilor.

Proiectul „Oltenița în mișcare!” își propune să construiască o comunitate activă de peste o mie de elevi printr-o premieră: angrenarea elevilor, zilnic sau de mai multe ori pe săptămână, în câte zece minute de alergare ușoară, care nu necesită echipament sportiv. Activitățile se vor desfășura oricând în școală, în afara orelor de educație fizică. Ele se pot organiza în curtea școlii, pe terenul de sport, sau în sala de sport iarna, în prezența învățătorului sau a profesorului de educație fizică. Vor fi integrați și copiii care nu pot alerga din motive medicale. Aceștia vor fi invitați să meargă zece minute alături de colegii lor pe același parcurs, făcând astfel și ei mișcare.

“Totul a pornit de la dorința noastră de a dezvolta un proiect care să contribuie la promovarea stilului de viață echilibrat al copiilor din orașul în care suntem prezenți ca și companie de peste 12 ani. Colegii noștri au 60 de copii care învață în școlile din Oltenița, așadar au salutat cu entuziasm inițiativa”, a declarat Sabin Mărțoiu, directorul general Panovia, partenerul fondator al proiectului.

Concursul între școli se va derula pe pagina de Facebook: www.facebook.com/Oltenitainmiscare. Prima ediție se va încheia cu un cros în cadrul cărora vor fi invitați să participe toți elevii din ciclul primar. Anual, în luna iunie, cele mai active școli, clase și cadre didactice vor fi premiate de către Fundația PRAIS, alături de partenerul fondator al proiectului, compania Panovia.

„În cele zece minute de alergare ușoară zilnică la școală regăsim bucuria mișcării, dar și mândria de a aduce puncte în competiția celei mai active școli. Ele pot dezvolta un nou obicei, care poate deveni un mod de viață. Zece minute de relaxare, ca apoi să fii mai atent la ore. Mai mult decât oricând copiii au nevoie de mișcare, pentru o dezvoltare fizică și psihică armonioasă!”, a declarat Silvia Bucur, președintele Fundației PRAIS.

Pe plan internaţional, Fundația PRAIS este membru activ și un model de bună practică al Epode International Network – EIN, cea mai mare reţea globală de prevenire a obezităţii și promovare a stilului de viață sănătos, care reuneşte 43 de programe cu metodologii similare din 30 de ţări. Dezvoltarea proiectului „Oltenița în mișcare!” este posibilă datorită sprijinului acordat Fundaţiei PRAIS de către compania Panovia.

