Opt medici şi-au început activitatea la Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi

De la începutul acestui an și până în prezent, opt medici specialiști au intrat în corpul medical al Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călăraşi. Aceştia sunt: dr. Sampa Maria – medic primar obstetrică ginecologie; dr. Dumitrescu Andrei – medic primar obstetrică ginecologie; dr. Ispas Camelia – medic specialist oftalmologie; dr. Pascu Ștefania – medic specialist A.T.I; dr. Florea Alina – medic specialist A.T.I; dr. Lică Adrian – medic specialist chirurgie generală; dr. Alhrachi Hassan – medic specialist O.R.L şi dr. Ahmed-Shen-Mhmod – medic specialist cardiologie.

„Încercăm să acoperim toate gărzile și toate secțiile cu medici specialiști. Facem toate demersurile care se impun pentru a le oferi doctorilor condiții corespunzătoare de lucru și cazare”, a declarat Adrian Comșa, managerul interimar al spitalului.

Vă reamintim că în cadrul ultimei ședințe de Consiliu Județean au fost aprobate și stimulente financiare pentru medici. Prin acest proiect de hotărâre adoptat în unanimitate de consilierii județeni, sunt vizate atât atragerea cadrelor medicale către unitatea spitalicească, cât și menținerea celor existente.

