Organizatorii nunţilor de romi şi lăutarii, amendaţi de Poliţia Locală

Poliţia Locală Călăraşi a aplicat 19 amenzi la nunţile romilor, în cursul lunii iunie. Directorul adjunct al Poliţiei Locale Călăraşi, Gabriel Vrânceanu, ne-a declarat că nu vor fi tolerate încălcările prevederilor legale la nunţile organizate în stradă. Astfel, au fost aplicate trei amenzi pentru organizatorii nunţilor de romi, în baza Legii nr. 61/1991, în valoare totală de 1.500 de lei. De asemenea, lăutarii au fost amendaţi în baza aceleiaşi legi. Au fost aplicate cinci amenzi în valoare totală de 2.700 de lei. Pentru ocuparea domeniului public şi încălcarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2017 au fost aplicate şase amenzi în valoare totală de 2.150 de lei. Încălcarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2008 (Reguamentul de Gospodărire Comunală) a fost sancţionată cu cinci amenzi în valoare totală de 950 de lei şi un avertisment scris, pentru comerţ în locuri neamenajate. Autorităţile locale au stabilit că la astfel de evenimente se intervine organizat. Aşadar echipajele Poliţiei Locale, Jandarmeriei şi Inspectoratului Judeţean de Poliţie intervin în acelaşi timp şi aplică sancţiunile care se impun în astfel de situaţii.

