Ovidiu Benea, directorul OCPI Călărași, trimis în judecată de DNA, pentru abuz în serviciu şi fals în declarații

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Secția de Combatere a Corupției au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului Ovidiu Benea, director al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Călărași, în prezent suspendat din această funcție de conducere ca urmare a interdicției dispuse prin ordonanța de control judiciar, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de: abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave; fals în declarații, în formă continuată, trei acte materiale. De asemenea, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, şi a inculpatului Alexandru Găvănescu, la data faptelor fiind șef birou economic al OCPI Călărași, cu privire la săvârșirea infracțiunii abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave.

Benea ar fi favorizat o societate comercială să câștige licitația pentru modernizarea sediului Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În perioada 2009 – 22 mai 2015, inculpații Benea Ovidiu și Găvănescu Alexandru, în calitățile menționate mai sus, în contextul realizării proiectului „Modernizare și extindere la construcția existentă pentru sediul O.C.P.I. Călărași”, și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu cu încălcarea prevederilor legale, în sensul: favorizării unei societăți comerciale să câștige licitația care a avut ca finalitate încheierea, la data de 17 august 2009, a contractului ce privea proiectul menționat mai sus, în condițiile în care firma respectivă nu îndeplinea condițiile prevăzute în caietul de sarcini, achitării, la data de 28 octombrie 2009, către aceeași societate a unui avans de 595.000 lei cu TVA în lipsa unei baze legale și în scopul creării de foloase materiale necuvenite pentru firma privată. De menționat este faptul că, până la 22 mai 2015 când a fost formulată în cauză plângerea penală de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cei doi inculpați nu au efectuat niciun demers legal pentru recuperarea acestui avans; încheierii, la data de 17 noiembrie 2009, cu aceeași societate comercială, a unui act adițional prin care s-au contractat lucrări, parte din ele făcând și obiectul contractului inițial. În acest context, în lipsa unei proceduri legale de atribuire și a unei solicitări a O.C.P.I. Călărași, a fost majorată semnificativ valoarea contractului inițial; achitării, în perioada toamna anului 2010 – finalul anului 2012, de către O.C.P.I. Călărași a facturilor emise de firma respectivă, în condițiile în care inculpații cunoșteau că lucrările fuseseră stopate din primăvara-vara anului 2010.

Prejudiciu în valoare de 5.255.564 de lei

Prin această conduită, cei doi inculpați au creat un prejudiciu instituției pe care o reprezentau în valoare de 5.255.564 de lei (circa 1.167.903 euro) concomitent cu obținerea unui folos necuvenit în același cuantum în favoarea societății respective.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Călărași s-a constituit parte civilă, în cauză, cu suma de 5.546.246,07 lei (aproximativ 1.232.499 de euro). Cu privire la infracțiunea de fals în declarații s-a reținut că, în declarațiile de avere pe anul 2016, date pe propria răspundere, inculpatul Ovidiu Benea nu a menționat în cuprinsul acestora un număr de șase bunuri imobile (terenuri). În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra a 13 imobile (12 terenuri și o vilă) aflate în proprietatea inculpatului Benea Ovidiu și asupra a două terenuri aflate în proprietatea inculpatului Găvănescu Alexandru.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Călărași, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză. În cauză procurorii au beneficiat de sprijinul Inspectoratului de Poliție al Județului Călărași.

Această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

