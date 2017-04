Partide internaționale de futsal, găzduite de Sala Polivalentă din Călăraşi

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Municipiul Călărași va fi din nou gazda unor meciuri internaționale de futsal contând pentru calificarea la un turneu final. Astfel, Federația Română de Fotbal va organiza, în parteneriat cu Primăria Municipiului Călărași, în perioada 8 – 11 aprilie, la Sala Polivalentă “Ion C. Neagu”, partidele din cadrul Grupei a 4-a de calificare la UEFA Futsal Euro 2018 – Slovenia, din care fac parte reprezentativele României, Portugaliei, Finlandei și Letoniei.

Programul de desfășurare al meciurilor este următorul: 8 aprilie 2017: Portugalia – Letonia (ora 16:30) și România – Finlanda (ora 19:00); 9 aprilie 2017: Finlanda – Portugalia (ora 16:30) și România – Letonia (ora 19:00); 11 aprilie 2017: Letonia – Finlanda (ora 15:30) și Portugalia – România (18:00).

Accesul spectatorilor în Sala Polivalentă se va face cu 60 de minute înainte de ora începerii partidelor de futsal, în baza biletelor (5 lei/bucata) achiziționate în zilele de desfășurare a partidelor (cu 90 de minute înainte de ora începerii partidelor), de la casele de bilete ale arenei sportive, sau de la casa de bilete amenajată în zona Orizont, începând de miercuri, 5 aprilie. Măsurile de ordine în incinta Sălii Polivalente “Ion C. Neagu” se realizează cu efective din cadrul Poliției Locale și agenţi ai societăţilor specializate de pază şi protecţie.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi recomandă spectatorilor să vină din timp la Sala Polivalentă, începând cu ora permiterii accesului şi sunt sfătuiţi să manifeste înţelegere faţă de măsurile adoptate cu acest prilej de către organizatori şi forţele de ordine, atât pe traseele către locul de desfăşurare a competiţiei sportive cât şi în apropierea şi în incinta sălii sportive. Reamintim că, potrivit prevederilor Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, spectatorilor le este interzis: să introducă în arena sportivă băuturi alcoolice, materiale pirotehnice interzise de lege ori alte obiecte care pot pune în pericol securitatea participanţilor la această competiţie sportivă; să aibă asupra lor sticle de plastic pentru apă, întrucât distribuirea băuturilor a căror comercializare este permisă se va face numai în pahare din hârtie sau din material plastic; să ocupe alte locuri decât cele prevăzute pe documentele de acces, precum şi refuzul eliberării acestora la avertismentul verbal al reprezentanţilor societăţii de pază şi protecţie sau al forţelor de ordine; să afișeze inscripţii care incită la ură naţională, rasială, de clasă ori religioasă, la de orice fel discriminări şi la violenţă.

Este interzisă vânzarea băuturilor alcoolice

Pentru desfăşurarea în cele mai bune condiţii a activităţilor şi evitarea problemelor de trafic în această zonă, cetăţenilor li se recomandă să nu parcheze autovehiculele în zona Sălii Polivalente “Ion C. Neagu”, pe segmentul cuprins între intersecţia străzilor Progresul şi Gheorghe Lazăr şi interesecţia străzilor Progresul şi Alexandru Sahia, în intervalele de desfășurare a manifestărilor sportive. Conform deciziei Primăriei Municipiului Călăraşi, se interzice desfacerea băuturilor alcoolice pentru toate spaţiile comerciale dispuse în imediata apropiere a Sălii Polivalente, în zilele de 8, 9 și 11 aprilie 2017, în intervalul orar 12:00 – 21:00. Menționăm faptul că președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, și-a anunțat prezența la toate meciurile de futsal.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.