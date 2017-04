Pasajul de la Drajna, adus în atenţia ministrului Transporturilor

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Autorităţile judeţene au adus în atenţia reprezentanţilor Ministerului Transporturilor necesitatea construirii unui pasaj la trecere de cale ferată din zona Drajna. Acolo se formează cozi interminabile de autoturisme, în momentul în care se lasă bariera pentru trecerea trenului. Astfel, în lista de investiții pe anul 2017 au fost introduse lucrări şi în infrastructura rutieră a județului Călărași. Președintele Consiliului Județean,Vasile Iliuță, s-a întâlnit cu ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, și cu secretarul de stat, Ovidiu Aurelian Flori, pentru a puncta prioritățile județului nostru pe acest domeniu. Subiectul principal a fost reprezentat de oportunitatea construirii pasajului de la Drajna. Investiția ar decongestiona traficul rutier în zonă, mai ales în perioada sezonului estival.

