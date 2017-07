Pensii şi indemnizații pentru însoțitor, majorate de la 1 iulie

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Începând cu data de 1 iulie 2017, valoarea punctului de pensie a crescut de la 917,5 lei la 1.000 lei, ceea ce va duce atât la majorarea pensiilor, cât și a indemnizației pentru însoțitor, de la 734 de lei la 800 de lei, precum și a indemnizațiilor membrilor uniunilor de creație și cele ale persoanelor persecutate pe motive etnice. Punctul de pensie va crește cu 9% și va ajunge la 1.000 de lei din 1 iulie 2017, se arată în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 2/2017, ce a apărut recent în Monitorul Oficial și deja se aplică. Astfel, aceasta va fi a doua majorare din 2017 a punctului de pensie, după ce acesta a crescut la 1 ianuarie 2017 cu 5,25%, ajungând la 917,5 lei, așa cum se arată în OUG a Guvernului nr. 99/2016. Până la 31 decembrie 2016, valoarea punctului de pensie s-a situat la 871,7 lei. Majorarea valorii punctului de pensie înseamnă efectiv o creștere a pensiei. Totodată, începând de la 1 iulie, românii cu pensii mai mici sau egale cu 900 de lei pe lună vor avea dreptul la medicamente din sublista B, compensate cu 90% din preţul de referinţă, indiferent dacă au venituri din alte surse, conform unui proiect de Hotărâre de Guvern. Finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate în baza prevederilor legale privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asigură integral de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în baza numărului de beneficiari comunicat de unitățile administrativ-teritoriale. La finele exercițiului financiar, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată neutilizate pentru plata obligațiilor care depășesc proporţia de 90% din totalul plăților efectuate se restituie la bugetul de stat.

