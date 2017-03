Percheziţii în Călăraşi, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Ieri, 15 martie, 130 de polițiștii din 12 județe și municipiul București, cu suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, au efectuat 37 de percheziții la sediile unor societăți comerciale și locuințele mai multor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de peste 3.000.000 de euro, prin infracțiuni economice. Activitățile s-au desfășurat într-un dosar instrumentat de polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova.

La data de 15 martie a.c., polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, împreună cu cei de la Direcţia Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, au efectuat 37 de percheziții la sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor. Perchezițiile au avut loc în municipiul București și județele Ilfov, Hunedoara, Bacău, Prahova, Argeș, Botoșani, Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Teleorman și Tulcea. Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2013 – 2015, persoanele bănuite ar fi creat un circuit comercial fictiv în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. În fapt, cei în cauză, prin intermediul a 12 societăți, care activau în domeniul comerțului cu materiale reciclabile, ar fi efectuat operațiuni bancare (retragere de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate. În baza facturilor emise de firmele “fantomă”, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 900.000 de euro, constând în impozit pe profit neconstituit și TVA dedus în mod ilegal. De asemenea, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor, sunt în valoare de aproximativ 2.200.000 de euro. 25 de mandate de aducere au fost puse în aplicare, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.

Perchezițiile au fost efectuate cu sprijinul luptătorilor Serviciului de Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, precum și al polițiștilor din cadrul Poliției Capitalei și tuturor inspectoratelor de poliție pe raza cărora s-au efectuat percheziții, însumând 130 de polițiști. Totodată, la activitate au participat și jandarmi din cadrul Grupării Mobile “Matei Basarab” din municipiul Ploiești, judeţul Prahova.

foto: www.voceavalcii.ro

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.