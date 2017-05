Percheziţii la Călăraşi/Braconieri prinşi cu peste 100 de kilograme de sturion şi morun

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Polițiștii din Ialomița au ridicat aproximativ 4.000 de metri liniari de setcă, bărci cu motor, peste 1.000 de euro și 110 kilograme de pește, în urma a 12 percheziții efectuate miercuri, 19 aprilie, în cadrul unui dosar penal de braconaj piscicol. Nouă persoane au fost reținute.

La data de 19 aprilie 2017, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița și cei ai Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița au efectuat 12 percheziții, pe raza județelor Ialomița și Călărași, la persoane bănuite de constituirea unui grup infracțional organizat și mai multe infracțiuni prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura. În urma perchezițiilor, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 3.805 metri liniari de setcă, un morun eviscerat de 75 de kilograme, 35 de kilograme de alte specii de sturion eviscerat, peste 1.000 de euro și două bărci cu motor.

Polițiștii au reținut nouă persoane, care au fost încarcerate în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița, iar în cursul zilei de ieri acestea au fost prezentate magistraților, cu propunere de arestare preventivă.



