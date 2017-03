Percheziţii la persoane bănuite de operaţiuni ilicite cu tutun

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

În această dimineaţă, poliţiştii din Călăraşi și cei ai Direcției de Operațiuni Speciale efectuează 34 de percheziţii la persoane bănuite că ar fi deţinut ilegal produse accizabile. 13 mandate de aducere vor fi puse în executare.

La data de 29 martie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi și cei ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române efectuează 34 de percheziţii domiciliare în judeţele Călăraşi, Ilfov şi în municipiul Bucureşti.

Activitățile se desfășoară într-un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal autorizat.

Din cercetări a reieșit că, începând din anul 2016, membrii reţelei ar fi desfăşurat ilegal activităţi de preluare, desfacere, deţinere, depozitare şi vânzarea de ţigarete şi de tutun mărunţit, prelucrat cu ajutorul unor instalaţii artizanale. Ulterior, produsele accizabile ar fi fost comercializate de membrii reţelei pe raza judeţului Călăraşi sau în judeţele limitrofe.

Poliţiştii vor pune în aplicare 13 mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul Poliţiei, pentru audieri.

Cercetările sunt continuate în cauză, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Olteniţa.

foto: bucurestifm.ro

