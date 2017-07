Peste 1.200 de elevi călărăşeni, repartizaţi în învăţământul liceal, în prima etapă

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Ministerul Educaţiei Naţionale a afişat, în data de 12 iulie 2017, pe site-ul instituţiei, rezultatele primei etape a repartizării computerizate în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor de clasa a VIII-a, care au promovat Evaluarea Naţională.

În judeţul Călăraşi, au fost repartizaţi la liceu 1.238 de elevi, în timp ce alţi trei au rămas nerepartizaţi. Dintr-un total de 1.876 de locuri disponibile în liceele din judeţ, au rămas libere 638, deoarece candidaţii nu au completat suficiente opţiuni care să le permită încadrarea într-o unitate de învăţământ liceal. Cei care au rămas nerepartizaţi, vor intra fie în etapa de soluţionare a cazurilor speciale (19-21 iulie), fie în a doua etapă a repartizării, programată în data de 8 septembrie 2017, alături de absolvenţii clasei a VIII-a care nu au participat în această etapă, care nu s-au înscris sau care nu au avut situaţia şcolară încheiată înainte de această etapă. Conform calendarului admiterii în învățământul liceal de stat, în data de 13 iulie au fost afișate rezultatele repartizării computerizate atât în unitățile de învățământ gimnazial absolvite de candidați, cât și în cele de învățământ liceal în care aceștia au fost distribuiți. În perioada 13- 17 iulie vor fi depuse dosarele de înscriere la secretariatele liceelor în care elevii au fost admiși.

