Peste 2.000 de copii, înscrişi în clasa pregătitoare, în prima etapă

Prima etapă de înscrieri în clasa pregătitoare s-a încheiat în data de 16 martie 2017, în judeţul Călăraşi. Aceasta a început cu evaluarea psihosomatică, care s-a desfăşurat în perioada 22 februarie – 14 martie, având rolul de a certifica dacă acei copii care împlinesc vârsta de şapte ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie sunt pregătiţi pentru clasa pregătitoare.

Potrivit inspectorului şcolar adjunct al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Călăraşi, Steluţa Caraion, 2.181 de copii au fost înscrişi în prima etapă, în clasa zero.

„Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare are trei faze. Au fost depuse 2.181 de cereri. Dintre acestea, 2009 au fost rezolvate, adică micuţii au fost admişi la circumscripţiile şcolare de care aparţin. Mâine (n.r. – astăzi, 21 martie), ne vom află în faza a doua a primei etape, adică fiecare şcoală procesează cererile pentru înscrierea copiilor care nu aparţin acelor circumscripţii. Avem 171 de cereri depuse în acest sens. În zilele de 22 şi 23 martie se vor afişa lista cuprinzând copiii înscrişi în prima etapă şi cea cu locurile libere rămase”, a declarat, pentru cotidianul „Observator de Călăraşi”, prof. Steluţa Caraion.

Vă reamintim că inspectorul şcolar general al ISJ, Constantin Tudor, ne-a precizat că pentru judeţul nostru au fost aprobate 112 clase pregătitoare, cu un efectiv de 2.409 locuri.

Între 22 şi 23 martie vor fi afişate, atât în unităţile de învăţământ, cât şi pe site-urile acestora şi al Inspectoratului Şcolar Judeţean, informaţii privind numărul locurilor libere şi candidaţii înmatriculaţi, dar şi lista celor neînscrişi după prima etapă.

A doua etapă de înscriere va avea loc în intervalul 24 – 30 martie, iar rezultatele finale vor fi afişate în data de 6 aprilie 2017. În perioada 7 – 13 aprilie, ISJ Călăraşi va soluţiona toate cazurile nerezolvate după finalizarea celei de-a doua etape de înscriere.

Dacă după prima etapă copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase libere disponibile după prima etapă.

