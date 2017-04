Peste 220.000 de lei, aprobaţi pentru funcţionarea Centrului de Zi pentru Primire Copii Şcolari şi Preşcolari din comuna Dragoş Vodă

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Consilierii judeţeni au aprobat, în şedinţa ordinară de la finele lunii martie, alocarea sumei de 225.000 de lei pentru funcţionarea Centrului de Zi pentru Primire Copii Şcolari şi Preşcolari din comuna Dragoş Vodă, în anul 2017. Consiliul Local al comunei Ştefan cel Mare va asigura finanţarea, în proporţie de 33,33%, a cheltuielilor. Centrul acordă servicii prin care se asigură menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi, pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa. Pentru asigurarea prevenirii separării copilului de părinţii lui, consiliile locale au obligaţia să organizeze, în mod autonom sau prin asociere, servicii de zi, potrivit nevoilor identificate în comunitatea respectivă. În situaţia în care Consiliul Local nu identifică resurse financiare şi umane suficiente pentru a organiza serviciile prevăzute anterior, la cererea acestuia, Consiliul Judeţean va asigura finanţarea necesară. Consiliul Local asigură finanţarea a 33,33% din cheltuielile de funcţionare a acestor servicii. Având în vedere proiectul de buget al judeţului Călăraşi pentru anul în curs, potrivit căruia există credite bugetare în cuantum de 300.000 de lei pentru finanţarea centrelor de zi pentru protecţia copilului, a fost necesară adoptarea, pentru anul 2017, a unei hotărâri de Consiliu Judeţean care să prevadă cota – parte de finanţare suportată din bugetele comunelor Dragoş Vodă şi Ştefan cel Mare.

