Peste 260 de locuri de muncă, disponibile în judeţul Călăraşi

La această dată, în evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi se află peste 260 de locuri de muncă.

Potrivit informaţiilor transmise de către purtătorul de cuvânt al instituţiei călărăşene, Magdalena Cotelnic, printre posturile vacante se numără următoarele: medic veterinar, auditor intern, agent de vânzări, operator de calculator şi inginer mecanic.

Pe domenii de activitate, lista locurilor de muncă este următoarea: administraţie publică: medic veterinar (un post), asistent veterinar (un post), consilier asistent (trei posturi), consilier principal (şase posturi), consilier superior (patru posturi), referent specialist (două posturi), consilier juridic principal (un post), referent (două posturi), administrator public (un post), consilier I (un post), consilier clasa I grad superior (două posturi), consilier clasa I grad principal (un post), consilier clasa I grad asistent (un post), administrator de patrimoniu (un post), auditor intern (un post), timonier fluvial (un post); alimentaţie publică: bucătar (nouă posturi), ospătar (opt posturi), barman (opt posturi), muncitor necalificat (12 posturi), măcelar (trei posturi); comerţ: agent comercial (un post), lucrător comercial (două posturi), agent de vânzări (un post), vânzător (două posturi); confecţii textile: operator calculator (două posturi), muncitor necalificat (23 posturi), tăietor confecţii (două posturi), operator confecţioner (80 posturi), agent de vânzări (11 posturi), călcătoreasă (cinci posturi), CTC-ist (un post), bandzicar (un post); construcţii: frezor universal (două posturi), găuritor (două posturi), strungar (un post), lăcătuş (patru posturi), sudor (două posturi), vopsitor industrial (două posturi), muncitor necalificat (10 posturi), electrician montare şi reparaţii linii electrice aeriene (cinci posturi), electrician (patru posturi), instalator (trei posturi), faianţar (două posturi), zidar (patru posturi), tâmplar (două posturi), inginer mecanic (un post), electromecanic (un post), tehnician electromecanic (un post); alte activităţi: inginer mecanic (un post), fotbalist profesionist (trei posturi), inspector asigurări (un post), inspector de specialitate (un post), prinzător de câini (un post), contabil (un post), femeie de serviciu (un post), agent de securitate (cinci posturi), economist (un post), spălător auto (un post), proiectant (un post); transporturi: şofer B (un post), şofer C (un post), camionagiu C+E (două posturi), şofer C+E (două posturi).

Pentru mai multe informaţii vă puteţi adresa AJOFM Călăraşi.

