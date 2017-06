Peste 260 de locuri de muncă, în evidenţa AJOFM Călăraşi

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

În această săptămână, în evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) din Călăraşi se află peste 260 de locuri de muncă.

Pe domenii de activitate, lista posturilor vacante este următoarea: administraţie publică: consilier juridic superior (un post), referent specialist (un post), medic veterinar (un post), asistent veterinar (un post), consilier (două posturi), consilier asistent (trei posturi), consilier principal (cinci posturi), consilier superior (trei posturi), referent specialist (un post), referent (un post), timonier fluvial (un post); alimentaţie publică: bucătar (două posturi), muncitor necalificat (12 posturi), măcelar (trei posturi); comerţ: casier (două posturi), lucrător comercial (trei posturi), vânzător (două posturi), agent comercial (un post), agent de vânzări (zece posturi); confecţii textile: confecţioner articole textile (zece posturi), muncitor necalificat în confecţii (38 de posturi), operator calculator (două posturi), confecţioner maşinist (21 de posturi), operator confecţioner (60 de posturi), agent de vânzări (un post), secretară (un post), călcătoreasă (cinci posturi), CTC-ist (un post), bandzicar (un post); construcţii: electromecanic (două posturi), muncitor necalificat (şase posturi), electrician (patru posturi), economist (un post), morar (trei posturi), sudor (un post), maistru (un post), inginer (un post), manipulant mărfuri (trei posturi), operator maşină debitat numerică (un post), strungar universal (patru posturi), fochist (un post), electrician montare şi reparaţii linii electrice aeriene (cinci posturi); transporturi: şofer C (un post), camionagiu C+E (două posturi), şofer C+E (un post); alte activităţi: inginer mecanic (un post), fotbalist profesionist (trei posturi), inspector de asigurări (un post), merceolog (un post), spălător de lenjerie (un post), contabil (un post), agent de pază (20 posturi), coafor (două posturi), cosmetician (un post), spălător auto (un post), proiectant (un post), finisor hârtie (un post).

