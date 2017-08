Peste 300 de absolvenţi călărăşeni şi-au depus dosarele pentru şomaj

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Anul acesta, 343 de absolvenţi ai promoţiei 2017 şi-au depus dosarele la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi, în vederea obţinerii indemnizaţiei de şomaj. Potrivit purtătorului de cuvânt al AJOFM Călăraşi, Magdalena Cotelnic, dintre cei care şi-au depus actele pentru şomaj, şase sunt absolvenţi de învăţământ superior, iar restul de 337 sunt absolvenţi de liceu. Numărul absolvenţilor din evidenţele instituţiei călărăşene este mai mic anul acesta, spre deosebire de anul 2016, când au fost înregistraţi 356 de absolvenţi. Cuantumul indemnizaţiei de şomaj este de 50% din valoarea indicatorului social de referinţă, respectiv 250 de lei lunar, timp de şase luni.

Conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare, absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de încadrare egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării. Absolvenţii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj şi se angajează în perioada de acordare a indemnizaţiei de somaj, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat.

