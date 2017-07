Peste 300 de contestaţii, depuse la Bacalaureat

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

În urma afişării rezultatelor obţinute la prima sesiune a examenului de bacalaureat, au fost depuse 301 contestaţii, Astfel, 301 elevi nemulţumiţi de notele primite la Bacalaureat au depus contestaţii. Inspectorul şcolar general al ISJ Călăraşi, prof. Constantin Tudor, ne-a declarat că lucrările au fost corectate la Giurgiu, iar cele contestate urmează să fie reverificate la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. În urma reevaluării lucrărilor contestate, sunt şanse să crească procentul de promovabilitate, întrucât la nivel de judeţ sunt 80 de elevi care au obţinut note între 5 şi 5,90.

Conform calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale, între 6 şi 9 iulie vor fi soluţionate contestaţiile din cadrul examenului de bacalaureat, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 10 iulie, la centrele de examen şi pe bacalaureat.edu.ro.

Înscrierea candidaţilor pentru cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului se va face între 11 şi 14 iulie. Cei care au promovat examenele de corigenţă se pot înscrie pe 27 iulie.

Probele scrise vor începe în data de 21 august 2017, cu cea la limba şi literatura română. Pe 22 august se va desfăşura proba la limba şi literatura maternă, pe 23 august va avea loc proba obligatorie a profilului, iar ultima probă, cea la alegere a profilului şi specializării, va fi susţinută pe 4 august. Între 25 şi 28 august vor fi evaluate competenţele lingvistice de comunicare orală în limba română, pe 28 august cele lingvistice de comunicare orală în limba maternă, iar pe 29 şi 30 august cele digitale. De asemenea, în zilele de 30 şi 31 august se va face evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională. Rezultatele vor fi afişate pe 1 septembrie, până la ora 16:00, iar depunerea contestaţiilor va avea loc în aceeaşi zi, între orele 16:00 şi 20:00. Contestaţiile vor fi rezolvate între 2 şi 5 septembrie, iar rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 6 septembrie 2017.

Promovabilitate de 62,28%

La prima sesiune a examenului de bacalaureat 2017, la nivelul judeţului Călăraşi, s-a înregistrat o rată de promovare de 62,28%. Prof. Constantin Tudor, inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi, ne-a afirmat că anul acesta s-a obţinut o promovabilitate mult mai bună, comparativ cu anul trecut. „Procentul de promovabilitate, per total, la nivelul judeţului, este de 62,28%, iar pentru promoţia curentă, procentul este de 69,74%. Anul trecut, am avut un procent de promovabilitate de 56,60% per total, iar pe promoţia curentă a fost de 62,3%. Am avut acelaşi număr de candidaţi ca anul trecut, avem 850 de absolveţi, comparativ cu 760 de absolvenţi, anul trecut. Avem o singură notă de zece obţinută de eleva Oana Florina Dragu de la Colegiul Naţional ‘Barbu Ştirbei’, dar mai multe medii de peste 9,50”, a spus Constantin Tudor.

Rezultatele din cadrul Bacalaureatului au fost afişate miercuri, 5 iulie, după ora 12.00, atât în centrele de examinare, cât şi online.

