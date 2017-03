Peste 500 de locuri de muncă, disponibile în judeţul nostru

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi pune la dispoziţia şomerilor, în această săptămână, peste 500 de posturi vacante. Potrivit informaţiilor furnizate de către purtătorul de cuvânt al instituţiei călărăşene, Magdalena Cotelnic, printre locurile de muncă disponibile se numără următoarele: modelator de pâine, muncitor necalificat, operator confecţioner, lăcătuş montator şi agent hidrotehnic.

Lista locurilor de muncă, pe domenii de activitate este următoarea: alimentaţie publică: modelator pâine (un post), pizzar (un post), ospătar (zece posturi), bucătar (două posturi), patiser (două posturi), lucrător comercial (un post), muncitor necalificat (două posturi), lucrător bucătărie (patru posturi), ajutor bucătar (un post), bucătar (un post); comerţ: vânzător (15 posturi), casier (27 de posturi), manipulant mărfuri (30 de posturi), recepţioner marfă (două posturi), lucrător comercial (patru posturi); confecţii textile: operator confecţioner (80 de posturi), muncitor necalificat în confecţii (26 de posturi); construcţii: dulgher (zece posturi), fierar betonist (zece posturi), şofer categoria B (23 de posturi), sudor (două posturi), muncitor necalificat (trei posturi), lucrător comercial (un post), lăcătuş montator (trei posturi), lăcătuş mecanic (trei posturi), strungar universal (trei posturi), electromecanic (zece posturi), zidar rosar tencuitor (un post), montator (zece posturi), electrician de întreţinere şi reparaţii (zece posturi), şef de tren (două posturi), manevrant vagoane (două posturi), linior (cinci posturi), macaragiu (două posturi), mecanic utilaj multifuncţional (două posturi), mecanic (două posturi), macaragiu (trei posturi), şofer C+E (85 de posturi); alte activităţi: manager (două posturi), agent vânzări (20 de posturi), manager financiar contabil (un post), agent hidrotehnic (un post), director departament informatică (un post), asistent manager (un post), ifronist (un post), frizer (un post), agent de securitate (32 de posturi), lucrător salubrizare căi publice (50 de posturi),muncitor necalificat (cinci posturi).

Pentru mai multe informaţii, persoanele interesate se pot adresa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.