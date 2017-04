Peste 70 de călărăşeni au fost angajaţi pe loc, la Bursa locurilor de muncă

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Sute de călărăşeni au participat vineri, 7 aprilie, la Bursa generală a locurilor de muncă, organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) din Călăraşi. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Centrului Regional de Formare Profesională a Adulților din Călăraşi. De asemenea, acţiunea a fost organizată şi în Olteniţa, la Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Oamenii s-au aşezat la coadă de la primele ore ale dimineţii pentru a ajunge cât mai repede în faţa angajatorilor. Au fost prezenţi absolvenţi, dar şi persoane cu vârste de peste 50 de ani. Pentru organizarea Bursei generale a locurilor de muncă au fost contactaţi 528 de agenţi economici care au oferit un număr de 832 de locuri de muncă adresate atât persoanelor calificate, cât și celor necalificate, cele mai multe dintre acestea fiind disponibile în domenii de activitate precum: confecţii textile, alimentaţie publică, servicii și comerț, transporturi, construcții, pază și securitate precum și alte activități. Comparativ cu anul trecut, numărul locurilor de muncă oferite de angajatori aproape s-a dublat. Mai exact, în aprilie 2016, au fost oferite 435 de posturi vacante, iar anul acesta numărul a ajuns la 832 de locuri de muncă.

Acțiunea s-a bucurat de prezența a 44 de agenți economici, 30 la Bursa organizată în Călărași și 14 la Bursa organizată în Oltenița. La eveniment au participat 303 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, din care 155 la Călărași și 148 la Oltenița.

O tânără de 19 ani vrea să lucreze ca vânzătoare

La Bursă am întâlnit-o pe Cristina Coman, în vârstă de 19 ani, care vrea să lucreze ca vânzătoare. „Îmi doresc să lucrez ca vânzătoare, am studiat oferta locurilor de muncă şi există acest post. Nu am mai lucrat până acum. Nu ştiu cum va decurge întâlnirea cu angajatorul, sper să reuşesc să mă angajez”, a declarat fata.

Angelica Dumitru crede că fără pregătire nu se poate angaja

Angelica Dumitru are 43 de ani şi a lucrat în confecţii textile, însă am întâlnit-o fără speranţă că s-ar putea angaja în alt domeniu. Aceasta este de părere că fără calificare şi pregătire nu îşi va putea găsi alt post. „Nu ştiu, deocamdată, în ce domeniu vreau să lucrez, dar, oricum, nu îmi mai doresc în confecţii, am mai lucrat. Poate găsesc în alt domeniu. M-am uitat pe ofertă. Sunt locuri de muncă vacante, dar cred că fără o pregătire nu mă poate angaja. Nu sunt optimistă tocmai pentru că nu am o pregătire, chiar dacă am 12 clase. Dacă ai lucrat într-un singur domeniu fără o pregătire nu cred că ai şanse să faci şi altceva. Este prima dată când particip la o astfel de acţiune, sper să mă angajez”, a afirmat Angelica Dumitru.

Ion Constantin îşi doreşte să se angajeze pe funcţia de inginer agronom

Pe Ion Constantin l-am surprins chiar în momentul în care viziona listele cu posturile vacante afişate. Acesta a venit la Bursă sperând că va găsi funcţia de inginer agronom disponibilă. „Am venit aici pentru că sunt în căutarea unui loc de muncă. Aş dori să lucrez ca inginer agronom. Am făcut taximetrie, aşa că, dacă nu găsesc postul de inginer, poate găsesc în domeniul auto. Deocamdată mai am două luni de şomaj, iar în ultima lună voi vedea ce voi face”, a spus Ion Constantin.

Mihaela Giurea: „Candidatul ideal trebuie, în primul rând, să aibă experienţă şi să îşi asume responsabilităţile”

Am stat de vorbă şi cu câţiva dintre angajatorii prezenţi. Manuela Giurea reprezintă o firmă de confecţii care oferă patru posturi de confecţioner maşinist. „Oferim patru locuri de muncă în domeniul confecţiilor textile. Candidatul ideal trebuie, în primul rând, să aibă experienţă şi să îşi asume responsabilităţile”, a menţionat Mihaela.

Nicolae Cotitu: „Căutăm oameni serioşi, muncitori”

Nicolae Cotitu este reprezentantul unei firme de construcţii, care are mai multe locuri de muncă vacante. „Suntem o firmă de construcţii şi avem în ofertă posturile de fierar, dulgher, maistru, inginer constructor, macaragiu. Căutăm oameni serioşi, muncitori. Căutăm persoane care să cunoască domeniul, cu experienţă, dar nu numai”, a precizat Nicolae Cotitu.

Adnana Ginghină: „Candidaţii ideali trebuie să aibă minimum un an de experienţă şi să deţină multă putere de muncă”

Agentul economic Adnana Ginghină s-a prezentat la Bursa generală a locurilor de muncă cu patru posturi vacante în domeniul fabricării produselor de patiserie. „Avem patru posturi disponibile: lucrător comercial, cofetar, patiser şi vânzător. Candidaţii ideali trebuie să aibă minimum un an de experienţă, să aibă finalizate studiile liceale şi să deţină multă putere de muncă”, a declarat aceasta.

136 de persoane, selectate pentru a ocupa un loc de muncă

În urma desfăşurării interviurilor cu angajatorii, 136 de persoane au fost selectate pentru a ocupa un loc de muncă, acestea urmând a se prezenta zilele viitoare la sediile angenților economici. Alte 77 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost încadrate pe loc în meserii/ocupații precum: mecanic agricol, tractorist, lăcătuș mecanic, șofer, bucătar, lucrător bucătărie, frizer, coafor, brutar, patiser, muncitor necalificat.

Nicolae Chirana: „AJOFM Călărași a demonstrat, încă o dată, rolul de mediator pe care îl are în relația cu beneficiarii”

Directorul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi, Nicolae Chirana, a mulţumit colaboratorilor şi echipei instituţiei pentru implicarea în organizarea şi participarea la eveniment. “AJOFM Călărași a demonstrat, încă o dată, prin rezultatele Bursei, rolul de mediator pe care îl are în relația cu beneficiarii (agenți economici și persoanele fizice interesate) și, în același timp, importanța și efectul implementării măsurilor active de ocupare și de stimulare a forței de muncă pe piața muncii. Mulțumesc atât colaboratorilor, cât și echipei AJOFM Călărași pentru implicarea și profesionalismul de care au dat dovadă în organizarea și participarea la acest eveniment”, a subliniat domnul Nicolae Chirana, directorul executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi.



Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Comments

comments