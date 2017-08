Peste 700 de locuri de muncă disponibile în străinătate

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei Eures România, 758 de locuri de muncă vacante.

Lista posturilor disponibile este următoarea: Germania (162 de posturi): mecanic instalaţii sanitare, termice, excavatorist, electrician în constucţii, operator utilaje pentru construcţii, instalator clădiri, manager în construcţii, operator maşini, montator acoperişuri, maistru construcţii civile, maistru construcţii de drumuri, maistru hidroizolaţii clădiri, zidar, montator izolaţii clădiri, betonist, muncitor în construcţii din beton armat, operator pompe de beton, electrician construcţii cabluri, sudor, maistru construcţii reţele de cabluri, specialist sisteme de canalizare, montator ţevi, asistent medical, operator, mecanic industrial, ajutor barman-şef, ajutor de bucătar, bucătar, commis de rang, menajeră, recepţioner, specialist restaurant, şofer profesionist, administrator sistem Linux, inginer baze de date, menajeră, ospătar, manager de restaurant, commis de cuisine, ospătar pentru banchete, coordonator evenimente, lăcătuş, dezvoltator aplicaţii web, dezvoltator aplicaţii Android, dezvoltator Java, devoltator aplicaţii hibrid, proiectant, cameristă, bucătar şef, lucrător în viticultură, personal servire clienţi, personal întâmpinare oaspeţi, şlefuitor metal; Italia (40 de posturi): îngrijitor la domiciliu; Marea Britanie (40 de posturi): îngrijitor persoane; Polonia (trei posturi): consultant service client; Cehia (101 posturi): şofer autobuz, electrician auto, mecanic auto, şlefuitor, pilitor, maşinist, electrician, şofer tir internaţional, fizioterapeut, technician frigidere, forjor, operator; Irlanda (20 de posturi): lucrător în ferme de vaci; Spania (şase posturi): tehnician turbine eoliene, şef echipă-turbine eoliene, tăietor silvic, operator toaletare arbori; Austria (şapte posturi): sudor, mecanic auto, tâmplar, lăcătuş mecanic, tehnician dentar; Belgia (două posturi): electrician nave senior, brutar; Suedia (20 de posturi): montator schele; Luxemburg (patru posturi): tehnician difuziune şi audiovizual; Letonia (trei posturi): lucrător în depozit; Norvegia (29 de posturi): mecanic autobuze, frizer, şofer, personal jocuri, personal curăţenie, lucrător în fabrică-industria peştelui, medic dentist; Olanda (cinci posturi): inginer de sistem, inginer mecanic, sudor construcţii metalice; Malta (316 posturi): şofer de autobuz, personal curăţenie, fierar betonist, asfaltatori, zidar, maşinist la utilaje pentru terasamente.

Înainte de a aplica pe locurile de muncă oferite prin reţeaua Eures, solicitanţii trebuie să se înregistreze cu un dosar pentru loc de muncă în baza de date a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi. Dosarul cuprinde următoarele documente: copie de pe buletin, cazier judiciar în original, adeverinţă de la medicul de familie cu menţiunea “apt pentru muncă”, CV Europass în limba română şi cea solicitată de angajatorul pentru care se aplică. Ofertele angajatorilor statelor Uniunii Europene pot fi vizualizate permanent pe site-ul www.eures.anofm.ro.

