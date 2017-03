Peste o mie de locuri de muncă vacante, în străinătate

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei Eures România, 1.228 de locuri de muncă vacante.

Oferta locurilor de muncă în străinătate este următoarea: Malta: 300 de șoferi de autobuz, zece posturi pentru personal de curăţenie; Italia: o sută de infirmieri, 80 de asistenţi medicali generalişti, 40 de asistenţi medicali; Spania: 200 de muncitori necalificaţi pentru ambalat fructe și verdețuri, doi curăţitori de produse din plastic, doi operatori de turnare prin injecție produse din plastic; Marea Britanie: 125 de îngrijitori de persoane la domiciliu, 19 îngrijitori de persoane, zece asistenţi medicali, zece lucrători în abator, zece tâmplari/dulgheri navali, şase lucrători în pepiniera de plante; Cehia: 30 de șoferi de autobuz, 20 de șlefuitori, pilitori, zece sudori, cinci electricieni auto, cinci mecanici auto; Croaţia: 70 de instructori de fitness și activități recreative; Germania: nouă ospătari, patru montatori izolații clădiri, patru excavatorişti, trei operatori utilaje pentru construcții, trei bucătari, trei zidari, două posture de commis de cuisine, doi operatori CNC, doi electricieni în construcții, doi maeştri de hidroizolații clădiri, doi maeştri de construcții drumuri, doi operatori mașini, două cameriste/roomboy, doi recepționeri, doi administratori de sistem, un maestru construcții civile, un grădinar, un montator acoperișuri, unmanager în construcții, un instalator clădiri, un mecanic instalații sanitare, termice/de climatizare, un lucrător în metalurgia decorativă, un demichef de partie, un dezvoltator procesare digitală imagini, un dezvoltator aplicații software, un inginer software sisteme integrate, un strungar, un Junior Sales Representative, un mecatronist asamblare mașini, un expert în securitate, un lucrător în depozit, un frezor, un mecatronist, un personal întâmpinare oaspeți; Slovacia: 20 de sudori, zece strungari, zece șoferi de camion, zece vopsitori în cabine închise; Irlanda: 11 ciontolitori tranșatori carne, trei îngrijitori de persoane, doi coordonatori atelier de matrițe, doi operatori de mașini de frezat CNC, doi programatori mașini de frezat CNC, doi sculeri matrițeri, un asistent manager, un operator de mașini, un mecanic de utilaje; Polonia: zece croitorese, trei specialişti de vânzări și service client cu cunoștințe de limba română; Suedia: opt vopsitori auto; Austria: trei lăcătuși mecanici CNC, un inginer chimist, un tâmplar, un mecanic auto, un sudor; Norvegia: doi bucătari, un doctorand analiză numeric; Bulgaria: un curier, un șef oficiu de curierat; Ungaria: un medic veterinar; Belgia: un desenator tehnic pentru construcții metalice; Slovenia: un bioinformatician/programator Python.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.eures.anofm.ro sau se pot prezenta la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi, unde consilierul Eures îi poate îndruma.

