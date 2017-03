Peste o mie de persoane din Călăraşi au participat la Marşul pentru viaţă

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Cu arhiereasca binecuvântare a Preasfințitului Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, Protopopiatul Călărași a organizat sâmbătă, 25 martie, „Marșul pentru Viață – Ajută Mama și Copilul! Ei depind de tine”. Acest eveniment s-a aflat la a VII-a ediție națională, iar tema din acest an, „Ajută mama și copilul! Ei depind de tine”, a oferit posibilitatea schimbării mentalității oamenilor în privința necesității și eficienței sprijinirii femeilor aflate în criză de sarcină, a femeilor însărcinate și a tuturor mamelor.

În cadrul manifestării “Marșul pentru Viață – Ajută Mama și Copilul! Ei depind de tine” au fost reafirmate valorile familiei creștine tradiționale, îndeosebi darul sfânt al vieții prin nașterea de copii și creșterea lor în credință sfântă și iubire milostivă. Marșul s-a desfășurat pe traseul: strada Nicolae Titulescu (intersecția cu Colegiul Agricol “Sandu Aldea”) – strada București – Biserica “Sfinții Împărați Constantin și Elena” (Volna) din municipiul Călărași. La acest eveniment au participat peste o mie de credincioși, care într-un glas au mărturisit apărarea vieții și a familiei. Apoi, după ce toți participanții au ajuns la Parohia “Sfinții Împărați Constantin și Elena”, a avut loc oficierea unei slujbe de Te Deum, săvârșită de către preacucernicul preot Manuel Rusu, consilier cultural al Centrului Eparhial, preacucernicul preot Ramon-Eugen, Ilie, protopop de Călărași, preacucernicul preot Paul Tudorache de la Biserica “Sfânta Cuvioasă Parascheva” și de diaconii Nicolae Constantin și Sofian Marius Luca. După oficierea slujbei de Te Deum, preacucernicul preot Manuel Rusu a dat citire mesajului Preasfințitului Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor: „Ne aflăm aici, în fața sfintelor lăcașuri nu pentru a arunca cu piatra, nu pentru a judeca, lăsând această sarcină pe seama Bunului Dumnezeu (Matei 7,1), ci pentru a vesti lumii, celor care vor să asculte, că există alternative la mesajele celor care promovează conceptul de libertate cu orice preț, fără responsabilități și fără asumarea consecințelor, a celor care promovează moartea, în locul bucuriei de a trăi și de a se mântui prin nașterea de prunci (I Timotei 2, 15)”. De altfel, mai mulţi copii, coordonați de preoteasa Niculina Comănescu, au interpretat piesa de teatru „Inima Mamei”. De asemenea, micuţii au realizat desene pe asfalt și au participat la diferite jocuri interactive. Mesajul copiilor prin desenele create a fost că tatăl nu trăiește pentru sine, ci pentru mamă și copii, mama pentru tată și copii, iar copiii sunt nedespărțiți cu sufletul de părinți.

