Poliţiştii au confiscat peste o tonă de tutun, în urma unor percheziţii

Poliţiştii din Călăraşi au ridicat, în urma unor percheziţii, peste o tonă de de tutun, dispozitive de mărunţit tutun, aproximativ 26.000 de tuburi goale de ţigarete, 203.000 de ţigarete din import şi 4.728 de ţigarete confecţionate artizanal.

La data de 29 martie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Călăraşi au efectuat 34 percheziţii domiciliare, în judeţele Călăraşi, Ilfov şi în municipiul Bucureşti la persoane bănuite de săvârşirea infracţiunii de deţinere de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal autorizat.

În urma activităţilor desfăşurate au fost ridicate mai multe sume de bani, respectiv 21.880 de lei şi 1.490 de euro, peste o tonă de tutun, 11 dispozitive de mărunţit tutun, 25.900 de tuburi goale de ţigarete, 203.000 ţigarete din import, 4.728 ţigarete confecţionate artizanal şi patru cântare.

Activităţile au fost desfăşurate în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Olteniţa.

În urma probatoriului administrat poliţiştii au emis ordonanţe de reţinere pe numele cinci persoane din judeţul Călăraşi.

Acestea au fost depuse în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Călăraşi, urmând să fie prezentate Parchetului de pe lângă Judecătoria Olteniţa, cu propunerea de arestare preventivă.

Poliţiştii continuă cercetările pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a persoanelor bănuite.

