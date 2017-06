Poliţiştii au ridicat aproximativ 400.000 de ţigarete şi peste 60.000 de lei în urma percheziţiilor de ieri

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Poliţiştii din judeţul nostru au ridicat, în urma a 66 de percheziţii domiciliare efectuate în Călăraşi, Dolj, Galați, Maramureș și Constanța, pentru destructurarea unei grupări specializate în valorificarea țigaretelor provenite din contrabandă, aproximativ 400.000 de țigarete și peste 60.000 lei.

La data de 28 iunie a.c., poliţişti din cadrul I.P.J. Călăraşi și ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din I.G.P.R., au efectuat 66 de percheziţii domiciliare, în Călăraşi, Dolj, Galați, Maramureș și Constanța, la locuințele mai multor persoane bănuite de colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea mărfurilor care trebuie plasate sub regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia. În urma activităţilor desfăşurate au fost ridicate mai multe sume de bani, respectiv 62.590 lei şi 6.370 euro, aproximativ 400.000 țigarete, 5,45 kg de tutun și 674 litri de alcool. Activitățile s-au desfășurat în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași, iar la acțiune au participat polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Olt, Ialomița și Maramureș. În urma probatoriului administrat poliţiştii au emis ordonanţe de reţinere pe numele cinci persoane. Acestea au fost depuse în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Călăraşi, urmând să fie prezentate Judecătoriei Călărași, cu propunerea de arestare preventivă. Poliţiştii continuă cercetările pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a persoanelor bănuite.

