Poliţiştii au vorbit cu elevii despre siguranţa în mediul online

Ziua de marţi, 4 aprilie, din cadrul campaniei “Săptămâna Prevenirii Criminalităţii”, a fost dedicată siguranței în mediul online.

Poliţiştii de prevenirea criminalităţii şi de ordine publică au organizat întâlniri cu elevii din şcolile călărăşene, pentru le vorbi despre siguranţa navigării pe internet. Discuţiile cu tinerii au avut ca scop conştientizarea riscurilor unei abordări facile asupra postărilor pe site-urile de socializare, a divulgării datelor personale, precum şi necesitatea cunoaşterii regulilor şi măsurilor de securitate în utilizarea internetului şi a instrumentelor de plată electronice. Oamenii legii le-au explicat elevilor prezenţi că lumea virtuală, asemenea celei reale prezintă o serie de riscuri. Totodată s-au purtat discuţii despre hărţuirea şi ameninţarea în mediul online, furtul de date personale, expunere la materiale ilegale sau cu conţinut dăunător. Pentru a exemplifica, poliţiştii le-au pus la dispoziţie tinerilor materiale video din care să înţeleagă importanţa selectării persoanelor cu care să discute pe internet, întrucât în spatele unui monitor se pot ascunde persoane cu rele intenţii, care pretind că le pot fi prieteni.

