Poliţiştii călărăşeni au aplicat sute de amenzi pentru nefolosirea centurii de siguranţă

Polițiștii din Călăraşi au aplicat peste 500 de sancțiuni contravenționale, dintre care aproape 480 pentru neutilizarea centurii de siguranţă, în urma unei acțiuni „Seatbelt”, desfășurată, săptămâna trecută, pentru salvarea de vieți și reducerea efectelor accidentelor rutiere. Acţiunea se înscrie în Calendarul de activităţi al T.I.S.P.O.L. pentru anul 2017.

În perioada 13 – 19 martie a.c., Inspectoratul General al Poliției Române a desfășurat, la nivel naţional, acţiunea „Seatbelt”, pentru salvarea de vieți și reducerea efectelor accidentelor rutiere, prin purtarea centurii de siguranţă şi a dispozitivelor de retenţie omologate.

Activitățile se înscriu în Calendarul de activităţi al Organizaţiei Poliţiilor Europene (T.I.S.P.O.L.) pentru anul 2017 şi s-a desfăşurat simultan pe teritoriul tuturor celor 28 de state membre ale Uniunii Europene.

Pentru abaterile constatate, polițiștii călărăşeni au aplicat peste 500 de sancțiuni contravenționale, dintre care 471 pentru nefolosirea centurii de siguranţă, patru pentru neutilizarea căștilor de protecție și 57 pentru folosirea telefoanelor mobile fără dispozitiv sau accesorii de tip „mâini libere”.

