Poliţiştii călărăşeni au prezentat elevilor informaţii despre patrimoniul cultural

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Călăraşi şi Fundaţia Collegium XXI au organizat şi desfăşurat în parteneriat proiectul educaţional „Cunoaşte şi Protejează Patrimoniul Cultural Naţional”.

Poliţiştii din Călăraşi au invitat elevii la o dezbatere pe tema cunoaşterii şi protejării patrimoniului cultural naţional la Muzeul Dunării de Jos, activitate ce se înscrie în cadrul programului educaţional „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”.

Poliţiştii de investigaţii criminale şi cei de analiză şi prevenirea criminalităţii din Călăraşi au organizat întâlnirea pentru a le prezenta elevilor informaţii cu privire la bunurile care formează patrimoniul cultural naţional, procesul de protejare a acestuia şi instituţiile cu atribuţii în domeniu.

La finalul discuţiilor copiii au participat la un concurs care a constat în găsirea unor replici de statuete ascunse în interiorul muzeului.

Atât elevii, cât şi cadrele didactice au primit diplome şi materiale promoţionale realizate special pentru această activitate.

