Poliţiştii călărăşeni au reţinut un bărbat bănuit de proxenetism

Polițiștii din Călăraşi au efectuat marţi, 11 aprilie, opt percheziții la locuințele unor persoane suspectate de braconaj cinegetic, nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor şi proxenetism. În urma acestora, un bărbat din București a fost reținut pentru 24 de ore.

La data de 11 aprilie a.c., polițiștii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Călăraşi, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale a Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraşi, au efectuat opt percheziţii, în Bucureşti și Călăraşi, la locuințele persoanelor care coordonează activitate infracţională.

Vă reamintim că, în urma perchezițiilor, au fost ridicate 11 arme letale și neletale deținute contrar prevederilor legale, 1.000 de cartușe, opt trofee cornute, o blană de mistreț, un trofeu de urs şi patru plase monofilament. De asemenea, polițiștii au salvat un căprior ținut în captivitate, contrar prevederilor legale în vigoare.

Polițiștii au pus în aplicare şapte mandate de aducere, persoanele în cauză fiind conduse la sediul IPJ Călăraşi, pentru audieri.

Din cercetări a reieșit că din luna martie 2016 cei în cauză ar fi desfășurat partide ilegale de vânătoare pe fondurile cinegetice din județul Călărași. Totodată, din probatoriul administrat a rezultat şi faptul că unul dintre ei ar fi săvârşit şi infracţiunea de proxenetism. Polițiștii l-au reținut pe acesta pentru 24 de ore, bărbatul fiind depus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv Călărași, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraşi cu propunere de arestare preventivă.

Totodată, față de şase persoane cercetările sunt continuate în stare libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi de braconaj cinegetic.

Percheziţiile s-au desfăşurat cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraşi şi Direcția Generală de Poliție a Municipiului. La activități au participat și polițiști din cadrul structurilor de arme, investigații criminale, investigare a criminalității economice, ordine publică şi criminalistică din cadrul IPJ Călăraşi.

