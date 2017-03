„Pomana” şi „promoţia”, noile metode de înşelăciune ale hoţilor

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

„Pomana” şi „promoţia” sunt noile metode de înşelăciune ale hoţilor. Aceste metode de înșelăciune presupun pătrunderea în locuinţă şi distragerea atenţiei proprietarului, timp în care un complice sau mai mulţi scotocesc prin casă.

Poliţiştii călărăşeni vă recomandă ca pentru siguranța dumneavoastră și a bunurilor deținute să nu invitați străini în locuință și să nu vă lăsați amăgiți de cei care vă oferă chilipiruri.

În cazul metodei “pomana”, vizitatorii, îmbrăcați în haine de doliu, închise la culoare, se prezintă la uşă, cu produse alimentare pe care pretind că le oferă pentru pomenirea unor morţi.

Cei care folosesc metoda de înșelăciune “promoția” îi îmbie pe cei care le deschid uşa cu produse ieftine, alimentare ori obiecte de igienă, știind că au posibilitatea de a pleca cu valori mult mai mari. De cele mai multe ori au la ei și pliante care să le susțină povestea.

În ambele cazuri, în timpul discuţiei, unul dintre vizitatori distrage atenţia proprietarului, fie printr-o poveste impresionantă cu privire la moartea celui pentru care dă pomana, fie cere voie să meargă la toaletă ori cere un pahar cu apă sau se oferă să îi arate proprietarului calitățile produsului oferit la promoție, totul pentru a permite complicelui să acţioneze nestingherit în casă. Escrocii cunosc locurile în care proprietarii au obiceiul de a ține banii ori obiectele de valoare, cum ar fi bibliotecile ori sertarele şi acţionează rapid, fără a depăși timpul alocat unei pretinse vizite la toaletă, de exemplu, și dispar fără urmă. De obicei, infracţiunile sunt săvârşite de femei, dar cu complicitatea unor bărbaţi care le aşteaptă afară. Aceştia mizează pe empatia și credulitatea victimei.

Recomandări ale poliţiştilor pentru a nu fi victime ale acestui gen de înşelăciuni

Pentru a nu fi victime ale acestui gen de înșelăciuni, Poliția Română vă recomandă următoarele: nu permiteţi accesul în locuinţă celor care vin să vă prezinte diverse promoţii, pomeni, în scop caritabil sau pentru sondaje de opinie; nu păstraţi în casă sume importante de bani şi nu faceţi publice valorile pe care le deţineţi; păstraţi banii, valorile și documentele în locuri greu accesibile, cunoscute doar de dumneavoastră şi nu divulgaţi aceste informaţii altor persoane; nu vă lăsaţi tentaţi de preţurile produselor oferite de persoane necunoscute, întrucât acestea reprezintă doar mijlocul prin care infractorii urmăresc să intre în locuinţa dumneavoastră; nu oferiţi informaţii necunoscuţilor despre bunurile pe care le deţineţi sau despre vecini, nici măcar celor care susţin că sunt reprezentanţii unor instituţii; analizaţi cu atenţie informaţiile primite şi puneţi cât mai multe întrebări pentru a verifica veridicitatea lor; rețineţi semnalmentele vizitatorilor, precum și alte aspecte cum ar fi bunurile pe care le vând sau autoturismul cu care se deplasează.

În cazul în care ați fost victima unei astfel de infracțiuni, adresați-vă celei mai apropiate unități de poliție sau apelați numărul unic de urgență 112 în cel mai scurt timp posibil, pentru a spori șansele ca infractorul să fie identificat și prejudiciul recuperat.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.