Pompierii călărăşeni, premiaţi de preşedintele Consiliului Judeţean

Președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuţă, a premiat pompierii călărăşeni, vicecampioni ai concursului național “Acordarea primului ajutor calificat” – ediția 2017.

“Vă mulțumesc în numele tuturor călărăşenilor pentru munca depusă în fiecare misiune de salvare a vieților omeneşti. Anul acesta îmi doresc finalizarea pichetului de pompieri de la Fundulea, un obiectiv necesar pentru zona de autostradă. Derulăm un proiect cu partenerii bulgari pentru achiziționarea de echipamente de intervenție, iar sprijinul nostru nu se oprește aici”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Călărași. Pompierii au primit câte o diplomă şi o plachetă din partea conducerii Consiliului Judeţean.

Lotul a fost format din: locotenent colonel Cătălin Gheorghe,

plutonier adjutant Cătălin Morariu, plutonier major Iulian Lungu, plutonier major Nicuşor Dinu, plutonier major Doru Vasile, plutonier major Giusepe Dumitru, plutonier major George Anghel, plutonier major Mihai Purcărea, plutonier major Silviu Dincă, plutonier adjutant şef Rodica Dragu,

locotenent colonel Adrian Iulian Păduraru, medic coordonator UPU SMURD Viorica Gheorghiță, plutonier adjutant Ştefan Ovidiu Tătăranu, purtător de cuvânt al ISU Călărași.

Pompierii călărăşeni participă şi la Competiţia Mondială de Descarcerare şi de Acordare a Primului Ajutor Calificat

Echipajul de prim ajutor din cadrul ISU Călăraşi va participa în toamna acestui an şi la Competiţia Mondială de Descarcerare şi de Acordare a Primului Ajutor Calificat, ce se va desfăşura la Târgu Mureş în perioada 30 august – 3 septembrie. La concurs vor participa echipaje din 30 de ţări. Pompierii călărăşeni sunt calificaţi la această competiţie, întrucât anul trecut s-au clasat pe locul cinci la Competiţia Naţională de Acordare a Primului Ajutor Calificat.

