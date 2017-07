Pompierul Mirel Surdu a ieșit la pensie în aplauzele colegilor

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

După ce mulți ani la rând a servit Patria cu devotament, curaj și credință sub semnul armei pompierilor, purtând cu mândrie zi de zi uniforma militară, plutonierul major Mirel Surdu a ieșit la pensie, fiind felicitat de toţi colegii săi

Într-o atmosferă plină de emoție, pe platoul din faţa Detaşamentului Olteniţa, pompierii olteniţeni s-au despărțit vineri, 30 iunie, de unul dintre colegii lor de arme, plutonier major Mirel Leonard Surdu, care, după o lungă activitate depusă în slujba țării în nobila misiune de a salva vieţile semenilor, s-a retras pentru a se bucura de o binemeritată odihnă și de o pensie liniștită alături de cei dragi.

Maiorul Iulian Câmpeanu – (î) prim adjunct al inspectorului şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Știrbei” al județului Călărași l-a felicitat pe pompierul militar Mirel Surdu, căruia i-a mulțumit pentru întreaga activitate pe care a desfășurat-o în cadrul unității şi i-a urat să se bucure de multă sănătate și de viață lungă.

Maiorul Mircea Vucasin Dragoman, șeful Centrului Operaţional Judeţean al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi a dorit, la rându-i, să îi adereseze câteva cuvinte colegului său și i-a urat să se bucure de o pensie cât mai lungă și de multă sănătate alături de familie şi de prieteni săi.

Și colegii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călărași îi doresc celui mai tânăr pensionar al lor să aibă parte de multă sănătate, liniște în familie și pensie cât mai lungă.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.