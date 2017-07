Poşta Română caută partener bancar

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Compania Naţională Poşta Română informează că reia procesul de selecţie a unui partener bancar, privind oferirea de servicii şi produse bancare, prin intermediul oficiilor poştale. În acest context, invită instituţiile bancare interesate de un parteneriat cu Poşta Română, să transmită scrisori de intenţie.

În contextul strategiei de dezvoltare, de modernizare comercială şi operaţională a companiei, Poşta Română intenţionează demararea unui proiect prin care urmăreşte diversificarea portofoliului de produse oferite clienţilor. Astfel, compania îşi manifestă intenţia de a presta servicii şi de a oferi produse bancare la nivel naţional, printr-un contract ce urmează a se încheia cu o instituţie bancară ce activează pe piaţa din România. „Prin acest proiect, la ghişeele Poştei Române selectate la nivel naţional, se vor putea tranzacţiona, pe modelul altor administraţii poştale europene, produse şi servicii bancare în condiţii de proximitate şi convenienţă, în beneficiul tuturor clienţilor”, a declarat Andrei Stănescu, directorul general al Poştei Române. Serviciile bancare ce urmează a fi oferite prin intermediul reţelei de subunităţi poştale sunt: depunere şi retragere numerar, acordare de credite, emitere de carduri credit/debit, servicii referitoare la încasări rate de credit, servicii de colectare a creanţelor, servicii de intermediere în asigurări, servicii aferente contractării serviciilor de tip internet, în conformitate cu legislaţia bancară.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.