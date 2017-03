Pr. protopop Ramon Eugen Ilie: “De Buna Vestire, trebuie să încercăm să dăm răgaz mai mult sufletului”

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Buna Vestire este prăznuită de Biserică pe 25 martie. Buna Vestire, sau popular Blagoveştenia, este praznicul în amintirea zilei în care Sfântul Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare că va naşte pe Fiul lui Dumnezeu. Buna Vestire este celebrată în fiecare an în perioada Postului Mare, fiind una dintre sărbătorile pentru care Biserica acordă dezlegare la peşte, indiferent în ce zi ar cădea aceasta. Despre semnificaţia acestei sărbători importante din viaţa creştinilor ortodocşi ne vorbeşte părintele protopop Ramon Eugen Ilie, protoiereul Călăraşiului.

„Buna Vestire este sărbătoarea prăznuită de creştinii de pretutindeni la 25 martie, în fiecare an. Este o sărbătoare cu dată fixă şi este denumită popular şi Blagoveştenia, binecuvântarea asupra întregului popor. Buna Vestire este sărbătoarea în care Dumnezeu Tatăl trimite pe Duhul Sfânt, a treia persoană a Sfintei Treimi, să se coboare peste o fecioară, respectiv Fecioara Maria şi astfel aceasta va avea pe Emanuel, care se traduce ‘Cu noi este Dumnezeu’. Fiul lui Dumnezeu este a doua persoană a Sfintei Treimi şi Acesta se va naşte în Bettleem, peste nouă luni de zile, când cu toţii ne vom bucura de Crăciun şi cu toţii vom avea un Mântuitor. Cântările noastre din Biserică vorbesc despre faptul că acesta este începutul mântuirii noastre. Acesta este momentul 0, când Dumnezeu Tatăl pune în practică dorinţa de a-i readuce pe oameni cu faţa, cu gândul şi cu fapta către Dumnezeu. De sute de ani, poporul evreu şi toată lumea se închinau la zeităţi păgâne şi îl uitaseră pe Dumnezeu, Cel unul adevărat. Astfel, Dumnezeu Tatăl ia această hotărâre de a-L trimite pe Fiul Său în lume aşa cum ne spune Sfânta Scriptură ‘La împlinirea vremii’, atunci când toată lumea era pregătită atât sufleteşte, cât şi ca aşezare şi orânduire să primească un Mântuitor. În acest context, vine Mântuitorul Hristos în lume. Acesta se naşte din Fecioara Maria, o femeie sfântă din seminţia lui David, care era şi devine un trup sacru pentru a primi pe Fiul lui Dumnezeu în trupul său. Se ştie toată istoria mântuirii după aceea, căci Maica Domnului, ca o mamă iubitoare, paticipă la toate evenimentele importante din viaţa Mântuitorului Hristos. Buna Vestire este un praznic împărătesc mare, un praznic împărătesc închinat Maicii Domnului. Alte praznice închinate Maicii Domnului sunt Naşterea Maicii Domnului, denumită în popor Sfânta Maria Mică, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, denumită în popor Vovidenia, şi Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare. Sunt praznice deosebit de importante cărora credincioşii le acordă o cinstire deosebită. De Buna Vestire, trebuie să încercăm să dăm răgaz mai mult sufletului şi să ne arătăm dragostea noastră faţă de Dumnezeu, faţă de aproapele nostru, pentru rugăciune şi pentru fapte bune şi. De asemenea, în aceste zile de sărbătoare trebuie să lăsăm trupul şi mintea să se odihnească pentru a putea începe ziua de lucru cu toată energia noastră să facem lucrurile aşa cum trebuie, pentru a lucra spre binele aproapelui şi spre Slava lui Dumnezeu”, ne-a mărturisit părintele protopop Ramon Eugen Ilie, protoiereul Călăraşiului.

Călărăşenii sunt invitaţi sâmbătă la Marşul pentru viaţă 2017

În perioada 1 – 31 martie 2017, în numeroase orașe și localități din România și Republica Moldova se desfășoară Luna pentru viață 2017 – „Ajută mama și copilul! Ei depind de tine”, având ca punct culminant Marșul pentru viață 2017 – „Ajută mama și copilul! Ei depind de tine”, ce va fi organizat sâmbătă, 25 martie. Marșul pentru viață 2017 este la a VII-a ediție națională. Tema „Ajută mama și copilul! Ei depind de tine” oferă posibilitatea dezbaterii necesității, posibilității și eficienței sprijinirii femeilor aflate în criză de sarcină. „În aceste zile, Biserica, preoţii, credincioşii, în general, se pregătesc pentru eveniment deosebit de important, şi anume Marşul pentru viaţă 2017. Acest eveniment are anul acesta binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi el se organizează în toate marile oraşse din ţara noastră. La nivelul Episcopiei noastre şi al judeţului nostru, acest marş se organizează în Călăraşi, Olteniţa şi Lehliu Gară. În Călăraşi, cu binecuvântarea Preasfinţiei sale Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, acest marş al creştinilor se desfăşoară de intersecţia străzii Bucureşti cu strada Nicolae Titulescu (Colegiul Agricol ‘Sandu Aldea’), până la Biserica Volna, unde vor avea loc manifestări religios-culturale pentru tinerii, părinţii şi copiii, care vor participa la eveniment. Marşul îşi propune să readucă în conştiinţa tuturor faptul că darul vieţii şi darul acesta deosebit pe care îl primeşte o mamă, de a purta în pântece o viaţă, începe de la momentul procreării şi orice schimbare de la momentul procreării până la momentul naşterii este un amestec nepermis al nimănui în viaţa femeii şi a cuplului şi a copilului. Mama poartă o viaţă şi atunci această viaţă nu se poate numi întrerupere de sarcină sau alte denumiri, ci avortul este o crimă. Se încearcă să se conştientizeze acest lucru, deşi multe ţări investesc miliarde de dolari în a face diferite informări spunând că avortul nu este altceva decât a da libertate mamei, o întrerupere de sarcină sau alte denumiri. Şi noi ca duhovnici vă putem confirma încă o dată faptul că avortul, indiferent cum l-am denumi, lasă urme adânci în cuplu, mai ales mamei, care este tot timpul măcinată de ideea că a pierdut un copil, dar şi asupra celorlalţi membri ai familiei, care s-ar fi bucurat de creşterea armonioasă a unui prunc. De aceea vă invităm să participaţi la acest marş, unde vom fi pregătiţi să vă primim cu drag”, a menţionat părintele protopop Ramon Eugen Ilie.

