Pregătire pentru Bacalaureat şi meditaţii gratuite, la Parohia “Sfânta Mare Muceniţă Anastasia”

Parohia “Sfânta Mare Muceniţă Anastasia”, din Protopopiatul Călăraşi, organizează luna aceasta meditaţii gratuite pentru elevii de liceu întru întâmpinarea examenului de bacalaureat. De asemenea, reprezentanţii bisericii au organizat meditaţii şi pentru cei de şcoală generală care s-au pregătit în vederea susţinerii examenelor naţionale. Aceste meditaţii gratuite sunt susţinute de următorii profesori: Cristina Jecu, Liana Mitroi, Zoia Pamfil, Ana-Maria Dinu, la matematică, limba română, limba engleză şi fizică. La aceste meditaţii s-au înscris 16 elevi, care se întâlnesc marţea şi joia la biserică, unde a fost amenajat un cabinet – şcoală, cu tablă, bănci, dar şi o bibliotecă şcolară cu peste 700 de volume ce stau la dispoziţia elevilor, care, pe lângă efortul intelectual, îşi însoţesc pregătirea pentru examene şi cu rugăciune. Preoţii bisericii includ, la cererile speciale ale elevilor rugăciunea în cadrul Sfintei Liturghii. “Ne rugăm Ţie, mult milostive şi îndurate Doamne, trimite asupra robilor tăi care sunt în examene, duhul înţelepciunii, al înţelegerii şi al bunei ştiinţe. Deschide-le Doamne mintea şi cugetul spre reuşită şi spor în toate. Îndepărtează de la ei toată necunoştinţa şi le dăruieşte linişte şi stăpânire de sine, putere şi ajutor minţii. Întăreşte-i Doamne cu minte trează şi luminată, aşa cum i-ai întărit pe Sfinţii Tăi Ucenici şi Apostoli în ziua Rusaliilor. Aşa Doamne, ne rugăm Ţie cu umilinţă şi, precum odinioară ai venit în mijlocul ucenicilor Tăi, pace şi lumină dăruindu-le lor, aşa şi acum, vino şi la robii Tăi care sunt în examene şi întăreşte-i cu lumina cunoştinţei spre reuşită în viaţă şi spre mângâierea părinţilor lor care acum se roagă împreună cu noi pentru reuşita lor”, a consemnat preot Ionuţ Nemţanu din cadrul Parohiei “Sfânta Mare Muceniţă Anastasia” .

