Preliminarii Euro 2018/România a câştigat partida de futsal cu Letonia

Municipiul Călăraşi găzduieşte, între 8 şi 11 aprilie, meciurile internaţionale de futsal, care contează pentru califcarea la un turneu final. Astfel, Federația Română de Fotbal organizează, în parteneriat cu Primăria Municipiului Călărași, în această perioadă, la Sala Polivalentă “Ion C. Neagu”, partidele din cadrul Grupei a IV-a de calificare la UEFA Futsal Euro 2018 – Slovenia, din care fac parte reprezentativele României, Portugaliei, Finlandei și Letoniei.

În data de 8 aprilie 2017, reprezentativa de futsal a României a luat startul în calificările pentru turneul final care se va desfășura anul viitor, în perioada 30 ianuarie – 10 februarie, la Ljubljana, în Slovenia. Potrivit Federaţiei Române de Fotbal, conduși cu 5 – 3 în finalul jocului, tricolorii au marcat de două ori în ultimele patru secunde, a doua oară din lovitură de la 10 metri, pentru un rezultat de egalitate. Celălalt meci al grupei, Portugalia – Letonia, s-a terminat cu scorul de 2 – 1.

După ce sâmbătă, 8 aprilie, s-au impus cu Letonia, portughezii au câştigat şi meciul de duminică, 9 aprilie, împotriva Finlandei, cu scorul de 5 – 1. Pentru Portugalia urmează astăzi, 11 aprilie, duelul cu România. Partida va începe la ora 18:00 şi va fi difuzată pe Digisport 2. Tot astăzi, Finlanda o va întâlni pe Letonia.

Naţionala de futsal a României a câştigat duminică, 9 aprilie, în Sala Polivalentă al doilea meci din grupa a IV-a de calificare la Campionatul European de anul viitor, cel cu Letonia. După remiza de sâmbătă, 8 aprilie, scor 5 – 5, cu Finlanda, tricolorii s-au impus în fața echipei care a condus Portugalia la pauză.

Rezultatele de până acum din grupă sunt: România – Finlanda (5 – 5), Portugalia – Letonia (2 – 1), Finlanda – Portugalia (1 – 5), România – Letonia (3 – 1).

Astăzi, 11 aprilie, se vor disputa următoarele partide: Letonia – Finlanda (ora 15:30), România – Portugalia (ora 18:00, Digi Sport 2).

“Câștigătoarea grupei merge direct la Euro 2018. Locurile secunde din cele șapte grupe preliminare vor intra în play-off, acolo unde va ajunge și cel mai bun loc trei! Play-off-ul se va disputa în două manșe, tur și retur, în septembrie, tragerea la sorți urmând să aibă loc pe 6 iulie, la Nyon. Turneul final se va desfășura anul viitor, în perioada 30 ianuarie – 10 februarie, la Ljubljana, în Slovenia”, se arată pe site-ul Federaţiei Române de Fotbal.

Clasamentul grupei:

1. Portugalia 6 puncte (7 – 2);

2. România 4 puncte (8 – 6);

3. Finlanda 1 punct (6 – 10);

4. Letonia 0 puncte (2 – 5).

(foto: www.frf.ro)

