Premii consistente puse în joc de CFR, în cadrul campaniei “Străbate România cu trenul”

CFR Călători informează că, până la data de 30 septembrie 2017, se desfăşoară campania “Străbate România cu trenul”. Prin această campanie se va promova, alături de pasageri, România pitorească de la fereastra trenului. Cei care călătoresc cu CFR în această vară pot câştiga premii substanţiale dacă surprind peisaje de vis sau alte lucruri indite de la fereastra trenului în care se află.

Trenul este mai mult dacât o modalitate de călătorie, el aduce oamenii laolaltă și poartă poveștile lor de viață de la un capăt la altul al țării. Totodată, călătoria cu trenul poate fi un prilej de evadare din cotidian, de lectură sau de a surprinde într-o fotografie, de la fereastra trenului, momente speciale, un apus, un răsărit sau un peisaj. “Aşteptăm să trimiteţi la adresa campanie.cfrcalatori@gmail.com cea mai frumoasă poveste (eseu)/cea mai frumoasă fotografie/cel mai frumos material video despre călătoria dumneavoastră cu trenul și puteţi fi câștigătorul premiului lunar sau al marelui premiu”, se arată într-un comunicat de presă al CFR Călători. Premiul lunar constă într-un set de călătorie format din: un rucsac, o umbrelă, un adaptor/încărcător de telefon backup, o agendă, un pix, toate personalizate cu inscripţia “CFR Călători”, iar marele premiu reprezintă un Card TrenPlus, în baza căruia pot fi cumpărate bilete cu reducere de 25%, pe orice rută/ tren, timp de un an. Regulamentul campaniei și detalii suplimentare puteţi obţine accesând site-ul: www.cfrcalatori.ro/925.

