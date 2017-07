Prima ediţie a Concursului Naţional “Florenţa Albu”, la Vâlcelele

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Asociaţia pentru Dezvoltarea şi Promovarea Spiritului Rural din localitatea Dor-Mărunt, judeţul Călăraşi, alături de Primăria Comunei Vâlcelele şi Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi au organizat prima ediţie a Concursului Naţional de Poezie (şi pentru copii), Epigramă, Proză, Proză satirică, Eseu, Teatru, Reportaj Literar, Pictură, Fotografie artistică “Florenţa Albu”. Concursul a avut loc în comuna Vâlcelele, judeţul Călăraşi.

Potrivit scriitorului călărăşean Marin Toma, finala acestui concurs se va desfăşura în data de 13 august 2017. La acest concurs au putut participa creatori din întreaga ţară, indiferent de vârstă, membri şi nemembri a unor Uniuni de creaţie, membri ai Uniunii Scriitorilor şi din Diaspora. Comisia de jurizare este formată din critici literari şi de artă, poeţi, scriitori, artişti de imagine precum: Gheorghe Văduva, poet şi general al Armatei Române; Nicolae Rotaru, poet, prozator şi general al Armatei Române; Romeo Tarhon, poet şi redactor şef la ziarul „Naţiunea”; Ion Ionescu-Bucovu, poet şi eminescolog. Această comisie a stabilit câştigătorii unei etape a Concursului „Florenţa Albu”. Este vorba despre: Daniel Grosu (reportaj, 9,75); Costel Avramescu (poezie, 9,50); Mădălina E. Barbu (poezie, 9,22); Mirela Penu (proză, 9,17); Mariana Moga (proză, 9,20); Bogdan Petcu (poezie, 9,20); Ana C. Popescu (eseu, 9,37); Florin T. Roman (poezie, 9,20); Lilioara Macovei (proză, 9,36); Raveca Vlaşin (poezie, 9,36); Urfet Şachir (poezie, 9,00); Rodica Fercana (poezie, 9,00); Vasile Cojocaru (poezie, 9,16); Elena Moisei (poezie, 9,00); Marga Harabor (poezie, 9,00); Maria Călinescu (poezie, 9,21); Maria Ieva (proză, 9,00); Maria Grigor (poezie populară, 8,25); Mihaela Mircea (Poezie, 8,88); Mihai Tudor (proză, 8,61); Nastasica Popa (poezie, 8,62); Nichitan V. Nicolae (poezie, 8,67); Anişoara Vleju (proză, 8,41); Vasile Bele (poezie, 8,85); Genţiana Groza (poezie, 8,25); Geta Stan Palade (poezie, 8,11); Carmen B. Anghel (proză, 8,80); Liviu Kaiter (epigramă, 9,90); Florentin Ronţescu (poezie, 9,55); Aurelia Panait (poezie, 9,16); Ion M. Ruse (epigramă, 9,85); Alina Carmen Puşcaş (Poezie, 9,00); Mihaela Mândrilă (poezie, 9,00); Sanda Roxana Elena (poezie, 9,00); Gella Ene (poezie, 9,00); Venera Stoicescu (poezie, 9,22); Elena Man (proză, 9,00); Camelia Buzatu (poezie, 9,00); Diana Gluck (proză, 9,16); Lăcrimioara Andrei (poezie, 9,00); Loredana Zanfir (Poezie, 9,00); Vera Crăciun (poezie, 9,50).

