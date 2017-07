Primăria Călăraşi a semnat un acord de principiu cu întreprinzători chinezi în vederea unor investiții în infrastructură și mediu

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Ieri, 11 iulie, Primăria Municipiului Călărași a primit vizita unei delegații chineze, în vederea semnării unui acord de principiu privind realizarea unor investiții în infrastructură și mediu în municipiul Călărași. Evenimentul a avut loc în prezența primarului Daniel Ștefan Drăgulin și a conducerii Primăriei Municipiului Călărași, a consilierilor locali, a directorilor din cadrul instituției și a reprezentanților mass-media călărășene. Acordul de principiu semnat între primarul Daniel Ștefan Drăgulin și grupul de investitori chinezi reprezintă primul pas în vederea demarării unui parteneriat ce are ca scop investiții în infrastructură și mediu. Totodată, același acord de principiu a fost semnat, tot la Călărași, și de către primarul municipiului Slobozia, Adrian Mocioniu. “V-am invitat astăzi (nr. ieri-11 iulie) aici pentru că avem onoarea ca împreună cu oaspeţii noştri din China, care au raspuns invitaţiei noastre în urma întâlnirii din Beijing, să semnăm acordul de principiu privind realizarea unor investiții în infrastructură și mediu în municipiul Călărași. Dânşii au venit la noi pentru a semna acest acord atăt cu Primăria Călăraşi, cât şi cu Primăria Slobozia, acord care va perfecta relaţiile de colaborare dintre noi şi această societate din China. Va urma o perioadă în care ne vom armoniza din punct de vedere al legislaţiei României , după care vom lua decizii împreună. Sunt convins că acesta este începutul unor relaţii de colaborare pe care noi o să-l avem pe termen lung”, a precizat Daniel Ştefan Drăgulin, primarul municipiului Călăraşi.

