Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Pe edilul-şef al comunei Jegălia, din judeţul Călăraşi, Aurel Vasile, l-am surprins, săptămâna aceasta, în cadrul unei şedinţe cu echipa sa, prin intermediul căreia se puneau la punct ultimele detalii legate de Zilele Comunei, care anul acesta se vor desfăşura timp de trei zile, în perioada 8 – 10 septembrie. L-am găsit bucuros pe primarul Jegăliei, iar acest lucru se datorează faptului că a câştigat patru proiecte ce vor primi finanţare de la Ministerul Dezvoltării, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL). Despre aceste proiecte, dar şi despre alte aspecte, Aurel Vasile ne-a vorbit în interviul acordat cotidianului nostru.

Reporter: Ce noutăţi aveţi în ceea ce priveşte activitatea dumneavoastră şi a Consiliului Local?

Aurel Vasile: În primul rând, Primăria Jegălia a câştigat patru proiecte ce vor primi finanţare prin PNDL. Acestea sunt următoarele: „Dotare cu echipamente, mobilier specific didact şi de laborator şi dotări independente pentru Şcoala Gimnazială nr. 1 Jegălia, judeţul Călăraşi”, cu o finanţare de 162,405.19 lei; „Dotare cu echipamente, mobilier specific didact şi dotări independente pentru Grădiniţa cu Program Normal nr. 1, Jegălia, judeţul Călăraşi”, în valoare de 162,405.19 lei; „Modernizare drumuri de interes local, comuna Jegălia, judeţul Călăraşi”, având o finanţare de 8,039,060.00 lei, şi „Amenajare unitate sanitară în sat Iezeru, comuna Jegălia, judeţul Călăraşi”, iar suma ce se va aloca de la bugetul de stat este de 1,621,578.00 lei. Referitor la amenajarea sanitară din satul Iezeru, este vorba despre fosta Şcoală Generală Iezeru care nu mai funcţionează, unde vom face şase cabinete medicale cu medici specialişti şi un centru de analize pentru locuitorii din comună, dar şi pentru cei din localităţile învecinate. Vor veni medici specialişti de tip cardiologie, diabetologie, pediatrie, ginecologie. Proiectele câştigate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală s-au implementat şi până la data de 30 noiembrie 2017 se vor depune proiectele definitive, iar până la 31 decembrie va avea loc semnarea finanţărilor, urmând ca în anul 2018 să intrăm în exerciţiul de a scoate la licitaţie. Am mai depus în data de 25 iulie 2017, la Ministerul Mediului, un proiect privind o staţie de compost pentru gunoi de grajd. Staţia aceasta de compost va fi benefică nu numai pentru comuna Jegălia, ci şi pentru localităţile învecinate, pentru faptul că acest gunoi de grajd îl vom procesa printr-o instalaţie performantă, dar asta în cazul în care Ministerul Mediului ne va aproba proiectul. Noi doar l-am depus, dar dacă va fi aprobat, tot gunoul de grajd din comună şi localităţile învecinate va fi procesat şi bineînţeles că în urma procesăriii îl vom retrimite înapoi agricultorilor sau celor care sunt interesaţi, celor care fac legumicultură, pomicultură, agricultură. Vreau să fac această staţie de compost din patru motive. Începând cu 1 septembrie vom elimina gunoiul menajer prin firma Salubris, va rămâne numai gunoi de grajd curat. Încă o problemă este că avem un studiu pedologic care se execută acum pe toată suprafaţa terenului agricol din comună şi noi vom şti pe fiecare parcelă, subparcelă, ce încărcătură are de nitriţi există, pentru a putea să venim cu acest compost în ajutorul fermierului ca să facem ceva ecologic. Sperăm că vom aduce şi nişte bani la buget în condiţiile în care în toată fabrica toată această instalaţie este făcută 100% de către Ministerul Mediului, noi urmând să curăţăm zona de gunoi de grajd şi să îl transformăm în ceva benefic populaţiei. Se vor crea şi câteva locuri de muncă. Avem gânduri frumoase şi multe proiecte, dar primul proiect pe care vrem să îl desfăşurăm este cel care ţine de Zilele comunei Jegălia. Anul acesta, sărbătoarea se va desfăşura timp de trei zile, în perioada 8-10 septembrie. Vom avea multe surprize, vom veni cu noutăţi la Zilele Comunei Jegălia.

Reporter: Sunteţi mulţumit de activitatea dumneavoastră şi a echipei? Aveţi şi nemulţumiri?

Aurel Vasile: Da, sunt mulţumit de activitatea noastră. Ne înţelegem foarte bine, colaborăm foarte bine. Nemulţumiri sunt tot timpul. Nemulţumirile vin poate din supărările unor cetăţeni şi atunci acest lucru îţi aduce toată starea negativă către tine. Vreau să vă spun că una din marile nemulţumiri, şi noi avem o adresă făcută pe tema aceasta celor de la Enel, este aceea că nici nu apucă să tune o dată în comună şi imediat avem probleme, se întrerupe curentul. Cetăţenii vin şi îmi spun să dau telefon la Enel şi să întreb de ce nu avem lumină. În adresa pe care am făcut-o către cei de la Enel, acum două săptămâni, am cerut, ca preşedinte al situaţiilor de urgenţă pe comună, un număr de telefon special în care noi, primarii să sunăm şi să nu mai stăm o jumătate de oră. Chiar zilele acestea am sunat şi doamna care mi-a răspuns la telefon mi-a spus destul de clar că nu o interesează că sunt primar şi dacă am făcut reclamaţie pe telefon se ia în calcul că nu am eu lumină acasă şi că vor trimite echipa, iar dacă se va constata că în afară de mine mai sunt şi alţii din comună în aceeaşi situaţie, s-ar putea rezolva problema. Deci, nu ne-au dat voie să declarăm starea de urgenţă într-o localitate. Şi atunci, nemulţumirea cetăţenilor este şi nemulţumirea mea.

Reporter: Am observat că Parcul Tematic din localitatea pe care o conduceţi este foarte curat. Cetăţenii întreţin curăţenia?

Aurel Vasile: În Parcul Tematic oamenii menţin curăţenia pentru faptul că acolo avem un om care este prezent 24 de ore din 24. Pentru că altfel mi-ar fi rupt nuferii, ar fi venit să spargă seminţe. Şi avem aceste 40 de hectare de salcie pe care, din cauza temperaturilor şi ploilor, nu reuşim încă să terminăm lucrările silvice mecanizate, dar avem un rezultat foarte bun la salcie, ca şi la brazi.

Reporter: De când sunteţi primarul comunei Jegălia, sportul a căpătat o altă faţă. Înregistraţi performanţă după performanţă, mai ales la lupte libere.

Aurel Vasile: Avem două echipe de fotbal, din care una a promovat din Liga a V-a în Liga a IV-a. Mai avem şi o echipă de lupte libere. De ce suntem în Liga a IV-a? Pentru faptul că această ligă este cea de juniori şi atunci, copiii care nu performează în lupte libere sau care îşi doresc să facă şi alt sport, pot intra la fotbal, fotbalul fiind şi sportul rege. La lupte libere, în această vară, am avut surpriza ca la Campionatul Naţional de Lupte Libere, desfăşurat la Limanu, să luăm locul doi pe echipe. La fel am luat şi la Amara, tot locul doi. Eu am făcut o scrisoare deschisă şi către Consiliul Judeţean. La ora actuală, Consiliul Judeţean şi Primăria Municipiului Călăraşi oferă sume foarte mari de bani pentru fotbal şi handbal, ceea ce este un lucru foarte bun, dar imnul României pentru judeţul Călăraşi a fost ascultat şi steagul s-a înălţat pentru alte sporturi, printre care se numără următoarele: canotaj, kaiac-canoe, atletism, lupte libere, box. Pentru aceste sporturi nu sunt bani mai deloc. Aceste sporturi sunt reprezentate numai de copii din judeţul Călăraşi, ceea ce nu putem să spunem pentru fotbalul şi handbalul din municipiul Călăraşi. Viitorul judeţului Călăraşi este reprezentat de aceşti copii pe aceste ramuri sportive unde nimeni nu a investit niciun leu, mai mult decât atât, a rămas la nivelul comunelor, iar mândria noastră, a călărăşenilor, nu prea există. Şi sumele pe care noi le-am solicitat Consiliului Judeţean au fost foarte mici în comparaţie cu fotbalul. Pentru echipa de lupte libere de la Jegălia, am solicitat 50.000 de lei per an, iar această sumă am solicitat-o pentru a aduce, în primul rând, hrană sportivilor. De la Consiliul Judeţean nu am primit niciun leu, niciodată. Eu am trimis o scrisoare deschisă la ora actuală în care am cerut această sumă.

Reporter: Cum reuşiţi să fiţi alături de sportivi? Totuşi, ei participă la multe competiţii, se deplasează prin toată ţara, chiar şi în străinătate.

Aurel Vasile: Am maşina de la şcoală, care îi duce. La bugetul local am pus 600 de milioane per an. Avem o echipă de lupte cu aproape 80 de copii prezenţi la antrenamente. De când intră în sala de sport, aceşti copii au devenit foarte bine puşi la punct, pentru că sportul înnobilează şi în acelaşi timp îi educă.

Reporter: Vă mulţumim pentru interviul acordat!

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Comments

comments