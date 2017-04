Primăria Jegălia organizează activităţi pentru dezvoltarea zonei pescăreşti

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Primăria Comunei Jegălia organizează, în data de 17 aprilie 2017, activităţi educativ-recreative, cu impact asupra dezvoltării zonei pescăreşti. Activităţile se vor desfăşura în cadrul Parcului Tematic din Jegălia. Cu această ocazie, va avea loc şi un concurs de pescuit. Condiţiile pentru a lua parte la concurs sunt următoarele: înscrierea participanților va avea loc în intervalul orar 07:30 – 8:00; fiecare participant poate avea maximum două undiţe; fiecare participant va dona 50 de lei, această sumă urmând a fi folosită pentru întreținerea parcului tematic; cantitatea de pește prinsă va rămâne participantului. De asemenea, se vor desfăşura şi multe alte activităţi interesante precum: pictură, fotografie, pescuit, muzică, dans, educaţie ecologică, experienţe directe ale copiilor cu natura, cu mediul înconjurător. Programul de desfăşurare al tuturor activităţilor menţionate este următorul: 08:00 – 13:00; 16:00 – 20:00.

