Primarii şi preşedinţii subfilialelor de Cruce Roşie Călăraşi au primit diplome de excelenţă şi de onoare

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Vineri, 31 martie a.c., Crucea Roşie Călăraşi a organizat Adunarea Generală, în cadrul căreia au fost prezentate raportul de activitate din perioada 2015 – 2016, precum şi bugetul de venituri şi cheltuieli ale acestei filialei. Mai mult decât atât, în cadrul acestui eveniment, au fost acordate diplome de excelenţă şi de onoare primarilor din judeţ, precum şi preşedinţilor din cadrul subfilialelor de Cruce Roşie.

În cadrul Adunării Generale a Crucii Roşii Călăraşi, directoarea Aura Giurcă a prezentat raportul de activitate a acestei filiale judeţene, fără să ezite să le mulţumească tuturor celor care s-au implicat în acţiunile desfăşurate. La eveniment au fost prezenţi Nicolae Pandea, preşedintele Crucii Roşii Călăraşi, membrii Comitetului Judeţean de Cruce Roşie, primari din cadrul judeţului nostru, precum şi preşedinţi şi vicepreşedinţi ai subfilialelor de Cruce Roşie. La finalul prezentării raportului de activitate, preşedintele Crucii Roşii Călăraşi a înmânat diplome de excelenţă şi de onoare primarilor, dar şi preşedinţilor de subfiliale din judeţ. Crucea Roşie Călăraşi a încheiat parteneriate cu primăriile din judeţ, astfel, până la momentul actual, au fost înfiinţate 14 subfiliale, care vin în sprijinul comunităţii. Directoarea Aura Giurcă a enumerat o parte dintre acţiunile importante desfăşurate de Crucea Roşie Călăraşi în anii 2015 şi 2016, precum şi intenţiile de viitor pentru perioada 2017 – 2018. “În data de 15 octombrie 2010, Crucea Roşie Călăraşi a implementat proiectul ‘Banca de alimente’. Prin acest proiect, numai în 2016, produse în valoare 350 de milioane au fost distribuite către persoanele aflate în dificultate. Pe lângă acestea, am avut îmbrăcăminte, încălţăminte, jucării şi produse de igienă. Acestea au fost distribuite în toate loclităţile cu care noi avem parteneriat. În 2016, Crucea Roşie Călăraşi a participat cu un echipaj la faza zonală a concursului ‘Intervenţia la dezastre’, unde am luat locul al treilea. Mai mult decât atât, cu ocazia sărbătorilor de Paşte şi de iarnă, Crucea Roşie Călăraşi a împărţit pungi cu ajutoare persoanelor defavorizate din judeţ. În luna februarie a acestui an, voluntarii Crucii Roşii Călăraşi, împreună cu domnul preşedinte Nicolae Pandea şi cu o delegaţie de la sediul central, au împărţit ajutoare, ce au constat în alimente, saci de dormit şi lemne familiilor din Ulmu, Făurei şi Zimbru. Pe perioada caniculară, împreună cu asistenţii comunitari, suntem prezenţi la punctele de prim ajutor, unde se măsoară tensiunea arterială şi se oferă apă trecătorilor. În fiecare liceu din Călăraşi avem câte cinci sau şase copii, voluntari, pe care noi i-am numit ambasadori ai Crucii Roşii. Astfel, la diferite evenimente, precum Ziua Mondială a Sănătăţii, Ziua Inimii, dar şi la alte acţiuni, aceştia merg la clase şi le vorbesc colegilor lor despre Crucea Roşie, voluntariat şi tema specifică activităţii. De asemnea, suntem prezenţi la evenimente precum Zilele Municipiului Călăraşi, Ziua Marinei, dar şi la altele, cu un echipaj de prim ajutor. Mă bucur că suntem singura filială judeţeană din ţară care avem un cor, format din 55 de voluntari, ce cântă la diferite concerte caritabile. În ultimii ani, Crucea Roşie a încheiat parteneriate cu primăriile din judeţul nostru, iar noi facem campanii de investigare a sănătăţii populaţiei prin măsurarea tensiunii şi a glicemiei şi de acordare de sfaturi medicale. Avem 14 subfiliale de Cruce Roşie pentru ajutorarea comunităţii şi au fost formate puncte de prim ajutor în 20 de localităţi călărăşene, care vin în sprijinul persoanelor care au probleme de sănătate”, a precizat Aura Giurcă, directoarea Crucii Roşii Călăraşi.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Comments

comments