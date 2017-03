Primarul din Budeşti şi-a dat demisia, apoi a revenit asupra deciziei

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Dumitru Iorgu, edilul-şef al oraşului Budeşti, şi-a dat demisia din funcţie, apoi, în câteva ore, a revenit asupra deciziei. Primarul spune că a decis să îşi ducă mandatul la bun sfârşit în urma discuţiilor purtate cu reprezentanţii Consiliului Judeţean Călăraşi şi cu prefectul judeţului, George Iacob.

“Am revenit asupra deciziei. Am vorbit cu colegii mei de la Prefectură şi Consiliul Judeţean şi m-au convins că trebuie să merg mai departe. Mai multe motive au stat la baza deciziei mele de a demisiona, însă, într-un final, am ajuns la concluzia că tot eu sunt vinovat. Indiferent de ce se întâmplă într-o echipă, până la urmă, antrenorul îşi asumă rezultatul. Pentru mine, cuvântul dat este cel mai important. Am promis oamenilor ceva şi vreau să îndeplinesc. Însă, am constatat că nu pot să fac ce mi-am propus sau nu puteam, să vedem de acum încolo. Lispa banilor ar fi principalul motiv al demisiei mele. Avem un buget foarte mic. Nu sunt naiv. Nu am avut pretenţii exagerate, dar îmi propusesem ca în prima parte a mandatului să realizez unele lucruri, mai exact, să aduc Budeştiul la linia de start. Budeştiul este într-o situaţie specială, nu este în rând cu localităţile învecinate pentru a putea fi judecat la fel. Va spun sincer că aici, în 30 de ani, nu s-a făcut nimic. Am pretenţia, nu pentru mine, ci pentru cei 7.000 de oameni, ca Budeştiul să fie tratat special. Trebuie să găsim soluţii, fără a încălca legea. Suntem într-o situaţie deosebită. Tuturor le este frică să semneze hârtii. Peste tot oamenii văd doar hoţi şi corupţi. Le este frică să semneze pentru că totul se impută”, ne-a declarat edilul-şef al oraşului Budeşti. Dumitru Iorgu se află la primul mandat de primar, câştigând alegerile locale din vara anului trecut pe listele UNPR.

