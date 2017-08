Primarul Ionel Tatu pregăteşte şi anul acesta un spectacol deosebit de Ziua Comunei Vîlcelele

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Ziua Comunei Vîlcelele şi Ziua Fermierului Călărăşean sunt două evenimente care se sărbătoresc împreună şi care s-au bucurat de un real succes în anii trecuţi. Astfel, şi anul acesta, primarul comunei Vîlcelele, Ionel Tatu, a pregătit o serie de surprize pentru participanţii celor două manifestări, invitând mai mulţi artişti consacraţi, care să bucure inimile cetăţenilor.

Pregătirile sunt în toi în comuna Vîlcelele pentru că în luna septembrie vor avea loc aici două evenimente importante. Astfel, aşa cum i-a obişnuit pe cetăţeni, primarul localităţii Vîlcelele, Ionel Tatu, va organiza pe 9 septembrie cea de-a XI-a ediţie a Zilei Comunei şi a Zilei Fermierului Călărăşean.

Edilul-şef Ionel Tatu ne-a mărturisit că se străduieşte ca anul acesta cele două manifestări să fie la fel de frumoase ca şi în 2016, poate chiar mai mult, pentru că a invitat pe scenă artişti de marcă ai muzicii populare româneşti, dar şi ai altor genuri muzicale. Mai mult decât atât, primarul mulţumeşte tuturor fermierilor din comună, care au contribuit financiar pentru realizarea celor două evenimente.

“Suntem în curs de pregătire pentru organizarea celei de-a a XI-a ediţii a Zilei Comunei şi a Zilei Fermierului Călărăşean. Aşa cum am promis în campania electorală, mă voi ţine de cuvânt şi voi organiza încă o ediţie a evenimentelor. Încerc să fac ceva deosebit şi vreau să le mulţumesc şi foştilor primari ai localităţii Vîlcelele, Vasile Iliuţă şi Gabriel Oroianu, care au reuşit să menţină aceste sărbători ale comunei noastre. Ca de fiecare dată, aceste evenimente au reuşit în fiecare an să adune cât mai multe persoane, atât din comună, cât şi din localităţile judeţului nostru. De asemenea, aşa cum i-am obişnuit pe fermieri, la manifestări vom avea şi o expoziţie de utilaje agricole. Totodată, au mai dat curs invitaţiei noastre şi colegii de la Chişinău, din cadrul Primăriei Calfa, din Republica Moldova, care vor veni cu o delegaţie de zece persoane, printre care se vor afla şi trei doamne primar. De asemenea, îl vom avea alături şi pe domnul ambasador al Belarusului, care va veni cu doi primari din Belarus. Vor veni o parte dintre primarii din Alexandria pentru că avem o colaborare cu ei, împreună cu televiziunea locală. Totodată, vom avea alături de noi, la Ziua Comunei, pe preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă, care a iniţiat această sărbătoare, pe vremea când era primar la Vîlcelele, pe prefectul judeţului, George Iacob, care este şi cetăţean de onoare al comunei noastre, pe primarul municipiului Călăraşi, Daniel Drăgulin, dar şi pe alţi colegi primari din judeţ, senatori, deputaţi, indiferent de culoarea lor politică. Este o sărbătoare importantă pentru noi şi este bine să nu ţinem cont de apartenenţa politică”, ne-a declarat edilul-şef al comunei Vîlcelele, Ionel Tatu.

Maria Dragomiroiu, Maria Ciobanu, Nicu Paleru, Alin Oprea, dar şi alţi artişti de marcă vor veni la Vîlcelele

Primarul Ionel Tatu s-a străduit şi anul acesta să invite artişti de marcă ai muzicii populare româneşti, care vor încânta sufletele tuturor cetăţenilor din comuna Vîlcelele. De asemenea, pentru a simţi din plin bucuria acestei sărbători, vor fi amenajate tarabe, de unde participanţii la eveniment îşi vor putea cumpăra mici şi bere la preţuri accesibile. De altfel, edilul-şef al localităţii Vîlcelele a mai spus că seara se va încheia cu un impresionant foc de artificii.

“La evenimentele din acest an, am încercat să aduc artişti în premieră, care nu au mai fost la noi. Sunt pregătit pentru un spectacol deosebit, care va începe de la ora 12:00 şi se va încheia până la ora 24:00. Vreau ca toţi cetăţenii să se distreze pe o muzică bună, să mănânce mici şi să bea o bere şi să simtă din plin că este ziua comunei lor. Anul acesta vom avea invitaţi de marcă precum Vacanţa Mare, formaţia Talisman, Maria Dragomiroiu, Nicu Paleru, Constantin Enceanu, Minodora, dar şi alţii. De altfel, pentru că în aceasta săptămână celebra cântăreaţă de muzică populară, Maria Ciobanu, împlineşte 80 de ani, va fi sărbătorită la Vîlcelele. Astfel, aceasta va veni la împreună cu fiul dumneaei, cunoscutul interpret Ionuţ Dolănescu, şi soţia sa, Doiniţa Dolănescu, care ne vor încânta sufletele ca şi anul trecut. Vor exista tarabe cu mici şi bere, de unde cetăţenii au ocazia să le cumpere la preţuri accesibile. Astfel, un mic va costa undeva la 1 leu şi berea va costa1,5 lei paharul. Vreau să mulţumesc pe această cale Consorţiului de Extensie şi Dezvoltare Rurală Vîlcelele şi tuturor fermierilor care fac parte din acest consorţiu. Pot spune că peste 80% din cheltuielile privind organizarea manifestărilor sunt suportate de către fermieri. Aşadar, toţi fermierii din localitate, şi mici şi mari, au venit cu sponorizări pentru Ziua Comunei”, a mai spus Ionel Tatu.

Ziua Comunei Vîlcelele şi Ziua Fermierului Călărăşean se ţine tot în parcul din comună, unde în prezent se lucrează pentru desfăşurarea acestora în bune condiţii.

