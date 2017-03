Primarul Iulian Radu va implementa, în acest mandat, multe proiecte care vor dezvolta comuna Dichiseni

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Comuna Dichiseni, din judeţul Călăraşi, are un primar vrednic şi gospodar, care se implică în crearea celor mai bune condiţii pentru cetăţenii săi. Este vorba despre Iulian Radu, care a încheiat cu succes primul mandat, iar pentru cel de-al doilea mandat are deja o viziune clară, care va duce la dezvoltarea localităţii. Iulian Radu are cu ce se lăuda. Deşi comuna Dichiseni este una mică, acesta a reuşit să finalizeze proiecte importante.

În 2016, primarul Iulian Radu a făcut multe pentru comuna pe care o conduce

Edilul-şef al localităţii Dichiseni, Iulian Radu, ne-a povestit despre activitatea sa din primul mandat, dar şi despre proiectele de viitor.

„Anul 2016, din punct de vedere al activităţii, a fost unul foarte bun. A fost un an în care am terminat proiectul de la Şcoala Coslogeni, pe Programul Operaţional Regional. Am reabilitat sistemul de iluminat public şi am pregătit intabularea drumurilor, am pregătit studii pentru drumuri. Anul acesta am depus la Compania Naţională de Investiţii proiectul ‘Reabilitare, extindere, modernizare şi dotare cămin cultural în comuna Dichiseni’. Valoarea estimată a acestuia este de 300.000 de euro. Proiectul a fost avizat favorabil şi urmează procedurile de licitaţie. Lucrările vor începe anul acesta, iar la anul se vor finaliza. De asemenea, recent, am depus, prin PNDL (n.r. – Programul Naţional de Dezvoltare Locală), proiectele ‘Modernizare drumuri de interes local în comuna Dichiseni’, cu o valoare estimată de 2.300.000 de euro, şi ‘Înfiinţare reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Dichiseni’, care are o valoare de aproximativ 300.000 de euro. În trecut, am renovat şi Căminul Cultural de la Coslogeni, acesta fiind adaptat pentru a găzdui întruniri cu specific pescăresc. Totodată, am achiziţionat un buldoexcavator prin GAL (n.r. – Grup de Acţiune Locală). În ceea ce priveşte drumurile, din 2012 şi până în prezent, 60% din ele au fost făcute, au fost amenajate şi alei pietonale, iar şcolile şi grădiniţele au fost igienizate şi dotate. Am creat condiţii la şcoală, cred că nu este nicio diferenţă între şcoala noastră şi cele din mediul urban. A fost implicare din partea primăriei. La şcoala din Coslogeni am înfiinţat o sală de sport în care au fost investiţi aproape 3.500.000 de lei. Ceea ce am realizat la şcoala din Dichiseni a fost cu ajutorul bugetului propriu. La Dichiseni am schimbat învelitoarea cu bani de la Consiliul Judeţean, la grădiniţa de la Satnoieni tot cu sprijin financiar de la CJ, însă la dispensar am schimbat învelitoarea din bugetul propriu. Toate aceste clădiri aveau acoperişurile degradate şi ploua în interior”, a declarat, pentru cotidianul “Observator de Călăraşi”, primarul Iulian Radu.

Iulian Radu: “În loc să simplificăm lucrurile, să obţinem bani europeni, ne blocăm de avize”

Primarul comunei Dichiseni, Iulian Radu, este nemulţumit de birocraţia de care se loveşte atunci când încearcă să acceseze fonduri europene pentru a demara proiecte.

“Referitor la proiectul de la cămin, pe acesta l-am avut depus, în titulatură am avut şi amenajarea parcului exterior şi am fost nevoiţi să schimbăm totul, am modificat totul de la zero. A fost nevoie de alte avize pentru acelaşi obiectiv. Sunt multe proceduri. Am înţeles că vor să modifice toate aceste proceduri care ţin de avize. M-aş bucura să fie aşa, ar fi foarte bine. Noi în loc să simplificăm lucrurile, să obţinem bani europeni, ne blocăm de avize, de alte lucruri. Sunt de acord, trebuie obţinute, dar fără costuri. Pentru fiecare instituţie în parte ar trebui să fie alocaţi bani de la bugetul naţional. Ne taxăm unii pe alţii. De asemenea, cu privire la drumurile naţionale, la proiectul acesta aveam şi amenajarea unui parc, ne-au dat avizul şi, după ceva timp, au început să ne şi factureze. Sunt multe probleme cu care ne confruntăm din acest punct de vedere”, a mai menţionat acesta.

Anul trecut, gradul de colectare a taxelor şi impozitelor a fost de peste 80%

Primăria Comunei Dichiseni a încheiat anul 2016 cu un grad de colectare a taxelor şi impozitelor de peste 80%, iar bugetul se anunţă a fi unul mai bun faţă de anul ce a trecut.

“Nivelul de colectare a taxelor şi impozitelor este pe undeva la 80%, dar cei care plătesc sunt localnicii care vin regulat. Ceilalţi sunt de foarte mulţi ani datori, noi urmăm toţi paşii, toate procedurile de executare, dar sunt multe persoane de la care nu ai ce să execuţi. Lucrăm la buget. Anul acesta o să fie un pic mai bine faţă de anul trecut, când am avut în buget aproximativ 9 miliarde de lei. Deşi suntem o localitate mică, avem nevoi ca şi ceilalţi”, a afirmat edilul-şef al localităţii Dichiseni, Iulian Radu.

Cei care beneficiază de ajutor social fac muncă în folosul comunităţii

În cadrul localităţii există puţini asistaţi social, 15 la număr, însă aceştia fac muncă în folosul comunităţii.

“Nu avem foarte multe persoane care beneficiază de ajutor social. Noi avem vreo 15 dosare, dar acest număr oscilează. Aceştia fac muncă în folosul comunităţii, au nişte ore stabilite pentru menţinerea curăţeniei. Îi trimitem la şcoli, să spargă lemne, să igienizeze localitatea. Noi îi programăm să lucreze câte patru ore dimineaţa, pentru că omul este mai eficient dimineaţa, în primele ore ale dimineţii este mai odihnit. Jumătate dintre asistaţii social sunt cu drept de muncă, dar ceilalţi au probleme medicale şi nu avem cum să îi scoatem la muncă”, a precizat primarul comunei Dichiseni.

Edilul Iulian Radu vrea să creeze locuri de muncă

Primarul Iulian Radu îşi doreşte să atragă cât mai mulţi investitori pentru a crea locuri de muncă.

“Avem nevoie de investitori şi locuri de muncă şi vreau să atrag investitori. Este cineva care a cumpărat terenul în cadrul căruia se afla CAP-ul Dichiseni, unde a construit o fermă pentru creşterea puilor. Investitorul mai are două proiecte în implementare, iar prin intermediul acestora se vor crea aproximativ 50 de locuri de muncă. Are proiecte referitoare la înfiinţarea de solarii, la culturi de ciuperci şi amenajarea unor spaţii pentru creşterea taurilor. Deşi avem resurse, surse proprii, urmărim sursele de finanţare existente şi posibilităţile pe care le avem ca să atragem investitori şi să facem ca lucrurile să decurgă foarte bine din toate punctele de vedere”, a conchis primarul Iulian Radu.

Proiectele pe care Iulian Radu doreşte să le desfăşoare în acest mandat

Până ce se va încheia acest mandat, Iulian Radu îşi doreşte să deruleze, pe lângă cele menţionate anterior, următoarele proiecte:

1. Modernizare bază sportivă în comuna Dichiseni (perioada de implementare: 2017 – 2020; valoarea estimată: 150.000 de euro; sursa de finanţare: GAL/AFIR);

2. Modernizare teren fotbal comuna Dichiseni (perioada de implementare: 2017 – 2020; valoarea estimată: 25.000 de euro; sursa de finanţare: bugetul local);

3. Înfiinţare Grădiniţă cu program prelungit comuna Dichiseni (perioada de implementare: 2017-2020; valoarea estimată: 150.000 de euro; sursa de finanţare: Ministerul Educaţiei Naţionale);

4. Modernizare drum agricol comuna Dichiseni (perioada de implementare: 2017 – 2020; valoarea estimată: 2.000.000 de euro; sursa de finanţare: AFIR);

5. Extindere, branşamente şi contorizare gospodării de ape în comuna Dichiseni (perioada de implementare: 2017 – 2020; valoarea estimată: 330.000 de euro; sursa de finanţare: PNDL);

6. Înfiinţare platformă depozitare gunoi de grajd (perioada de implementare: 2017 – 2020; valoarea estimată: 150.000 de euro; sursa de finanţare: AFM);

7. Modernizare alei pietonale (perioada de implementare: 2017-2020; valoarea estimată: 100.000 de euro; sursa de finanţare: bugetul local);

8. Înfiinţare, modernizare spaţii de joacă pentru copii în satele Coslogeni, Dichiseni şi Satnoieni, comuna Dichiseni (perioada de implementare: 2017 – 2020; valoarea estimată: 150.000 de euro; sursa de finanţare: bugetul local);

9. Eficientizarea consumului de energie electrică la UAT Comuna Dichiseni, prin instalarea unui parc fotovoltaic cu putere de 750 KW, conectat la sistemul energetic naţional (perioada de implementare: 2017 – 2020; valoarea estimată: 1.000.000 de euro; sursa de finanţare: AFM);

10. Reabilitare, modernizare şi dotare cabinet medical în comuna Dichiseni (perioada de implementare: 2017-2020; valoarea estimată: 150.000 de euro; sursa de finanţare: PNDL);

11. Reabilitare, modernizare şi dotare bloc de locuinţe sociale în comuna Dichiseni (perioada de implementare: 2017 – 2020; valoarea estimată: 150.000 de euro; sursa de finanţare: POR/AFM).

