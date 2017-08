Primul contract pentru modernizarea infrastructurii rutiere din Sud Muntenia, finanțat prin POR

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Județul Călărași a devenit primul beneficiar de la nivelul regiunii Sud Muntenia care a obținut fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional (POR) pentru modernizarea drumurilor județene.

Ieri, 3 august, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, dr ing. Liviu Muşat, împreună cu președintele Consiliului Județean (CJ) Călărași, Vasile Iliuță, au semnat primul contract de finanțare pentru modernizarea infrastructurii rutiere de la nivelul regiunii noastre, prin POR.

Proiectul „Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene DJ 402, tronson DN4 – Curcani – Măriuța – limită județ Ialomița, Km 0 + 000 – Km 53 + 700, și DJ 302, tronson DN3 – Belcigatele – Măriuța – limita de județ Ialomița, Km 0 + 000 – Km 15 + 365” este finanțat în cadrul Axei prioritare 6 „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiţii 6.1 „Stimularea mobilității regionale, prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”.

Primul contract de finanțare prin Programul Operațional Regional din Sud Muntenia, semnat pentru modernizarea infrastructurii rutiere, este implementat în parteneriat de către județul Călărași (în calitate de lider de proiect), comunele Curcani, Luica, Nana, Sohatu, Sărulești, Tămădău Mare, Belciugatele și orașul Fundulea.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 128.868.255,92 de lei, din care 125.788.430,89 de lei reprezintă valoarea totală nerambursabilă solicitată, iar 2.700.000 de lei este cofinanţarea beneficiarului.

Prin acest proiect se urmărește creșterea gradului de accesibilitate în zonele rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T, prin modernizarea și reabilitarea celor două drumuri județene de pe teritoriul județului Călărași – DJ 402 și DJ 302 -, ce vor deservi peste 24 de mii de persoane, asigurându-se astfel accesul la coridoarele TEN-T.

Cu ajutorul financiar prin POR se vor realiza lucrări de modernizare și reabilitare a aproximativ 62 de kilometri de drumuri județene, conducând astfel la reducerea timpului de călătorie pe DJ 402 și DJ 302 cu 40% și, totodată, la creșterea siguranței circulației rutiere pe cele două tronsoane de drum vizate prin proiect cu 15%. Perioada de implementare a proiectului este de 47 de luni de la data semnării contractului de finanțare.

În cadrul celor două apeluri deschise pentru Prioritatea de investiții 6.1, toate cele șapte județe ale regiunii Sud Muntenia au depus proiecte pentru modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere județene. Harta cu cele trei trasee de drumuri județene din regiunea noastră propuse pentru finanțare prin Programul Operațional Regional, care totalizează peste 330 de kilometri lungime, a fost anterior aprobată de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

De menţionat că prioritizarea acestor drumuri județene s-a realizat ţinând cont de legăturile la magistrala de transport TEN-T şi, de asemenea, de Masterplanul General de Transport al României. Prin această linie de finanțare, regiunii noastre îi sunt alocate fonduri nerambursabile în valoare de peste 125 de milioane de euro.

