Proba scrisă a concursului pentru directorii de şcoli a avut loc ieri

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile şcolare ale judeţului Călăraşi s-a desfăşurat ieri, 17 iulie, în cadrul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”.

Potrivit informaţiilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi, pentru acest concurs s-au depus 36 de candidaturi, dintre care 22 pentru funcţia de director şi 14 pentru cea de director adjunct. Proba scrisă a început la ora 9:00 şi a durat maximum 90 de minute. Accesul candidaților în săli s-a făcut în intervalul orar 08:00 – 08:30, pe baza actului de identitate. În judeţul nostru au fost scoase la concurs 47 de posturi, din care 26 pentru funcţia de director şi 21 pentru funcţia de director adjunct. Probele de interviu şi evaluare a curriculum-ului vitae se vor desfăşura între zilele de 19 şi 21 iulie în locaţiile stabilite de Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi. Vă reamintim că sunt scoase la concurs funcţiile de director la următoarele instituţii de învăţământ din judeţ: Grădinița cu Program Prelungit “Brotăcel” Modelu; Grădinița cu Program Prelungit “Aricel” Călărași; Grădinița cu Program Prelungit “Step by Step” Călărași; Grădiniţa cu Program Normal “Elisabeta Rosetti” Roseți; Școala Gimnazială “Dragoș Marin” Ștefan cel Mare; Şcoala Gimnazială nr. 2 Borcea; Școala Gimnazială “Mihai Viteazul” Călărași; Școala Gimnazială “Tudor Vladimirescu” din Călărași; Şcoala Gimnazială nr. 1 Cuza Vodă; Școala Gimnazială “Florența Albu” Vâlcelele; Școala Gimnazială “Gheorghe Vâlsan” Independența; Şcoala Gimnazială nr. 1 Vlad Țepeș; Școala Gimnazială nr. 1 Sărulești; Școala Gimnazială nr. 1 Gurbănești; Școala Gimnazială nr. 1 Frăsinet; Școala Gimnazială nr. 1 Chiselet; Școala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Șoldanu; Școala Gimnazială nr. 1 Dâlga; Școala Gimnazială nr. 1 Valea Roșie; Școala Gimnazială nr. 1 Chirnogi; Școala Gimnazială nr. 1 Ulmu; Şcoala Gimnazială nr. 2 Modelu; Liceul “Danubius” Călărași; Liceul Tehnologic nr. 1 Borcea; Școala Gimnazială Specială nr. 1 Călărași; Școala Postliceală Sanitară “Pompei Samarian” Călărași. Cât despre directorii adjuncţi, sunt vacante funcţiile la: Şcoala Gimnazială nr. 2 Modelu; Liceul “Danubius” Călărași; Liceul Tehnologic nr. 1 Borcea; Liceul Tehnologic “Ion Ghica” Olteniţa; Liceul Tehnologic “Duiliu Zamfirescu” Dragalina; Liceul Tehnologic “Constantin George Călinescu” Grădiştea; Liceul Teoretic “Neagoe Basarab” Olteniţa; Școala Gimnazială nr. 1 Perișoru; Școala Gimnazială nr. 1 Dor Mărunt; Școala Gimnazială nr. 1 Lehliu Gară; Școala Gimnazială nr. 1 Frumușani; Școala Gimnazială “Mircea Nedelciu” Fundulea; Școala Gimnazială „Iancu Rosetti” Roseți; Școala Gimnazială nr. 1 Fundeni; Școala Gimnazială “Carol I” Călăraşi; Școala Gimnazială nr. 1 Plătărești; Școala Gimnazială nr. 2 Stancea (Spanţov); Școala Gimnazială “Grigore Moisil” Ulmeni; Școala Gimnazială “Constantin Brâncoveanu” Vasilați; Colegiul Agricol „Sandu Aldea” Călărași.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.